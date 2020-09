"Covid tuvo el coraje de desafiarme, mala idea", escribió Zlatan Ibrahimovic tras confirmar el positivo

Una de las estrellas del fútbol mundial, Zlatan Ibrahimović, dio positivo a Covid-19 en las últimas horas.

Así lo confirmó el AC. Milán, club italiano en donde juega el goleador sueco.

Precisamente, tras conocerse la noticia a través de los medios, el propio Zlatan publicó en sus redes sociales cómo se sentía.

“Ayer di negativo a Covid y hoy positivo. Sin síntomas en absoluto. Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea”, escribió por Twitter el goleador que supo jugar en Barcelona y Estados Unidos.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea