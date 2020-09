https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Selección Argentina Scaloni, tras las críticas de Di María por su ausencia: "No le cerramos la puerta a nadie"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró este jueves que no le cierra "la puerta a nadie", al responder las críticas que el mediocampista Angel Di María lanzó por su ausencia en la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias sudamericanas, dentro de dos semanas.

"No le cerramos la puerta a Di María y a nadie. Al contrario, la selección es de todos. Tiene las puertas abiertas mientras estemos en el cargo", aseguró Scaloni, quien se encuentra en el predio de AFA, en Ezeiza, dentro de la burbuja montada como prevención de la pandemia de coronavirus.

En declaraciones radiales, el entrenador albiceleste, de 42 años, respondió así a las críticas que había lanzado Di María, luego de anunciada la lista de 30 jugadores que militan en Ligas del exterior.

"No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo, si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir", manifestó "Fideo" en declaraciones radiales.

En la misma línea, añadió: "Es difícil de entender que estando en un buen no momento no sea convocado. Si no estoy, es porque no me quieren convocar, pero seguiré peleando para estar".

Ante los cuestionamientos que recibió en el último tiempo, el zurdo respondió: "¿A los 32 años estoy viejo? Si nos ponemos a pensar en el recambio, lo tenés que hacer con todos. Para eso no tendrían que ir (Lionel) Messi, (Nicolás) Otamendi u otros jugadores que están en un gran nivel".

Di María es una de las piezas fundamentales del PSG de Francia, reciente subcampeón de la Liga de Campeones de Europa y que inició hace tres semanas la Ligue 1 de ese país.

Nada especial para la altura

"El que piense que Argentina se va a clasificar tranquilamente al Mundial, arranca mal", remarcó Scaloni, enfocado en el debut frente a Ecuador como local en "La Bombonera", el jueves 8 de octubre.

En ese sentido, el santafesino remarcó que no preparará "nada especial" para el viaje a la altura de La Paz, para enfrentar a Bolivia por la segunda fecha, el martes 13 de octubre.

"No hay ninguna chance para hacer una preparación especial para jugar con Bolivia en la altura. Jugué ahí y sé de las dificultades. Tenemos una idea al respecto, pero, hoy por hoy, sólo pensamos en el primer partido con Ecuador", sostuvo.

Por último, Scaloni admitió que el receso por la pandemia de coronavirus no benefició a la Argentina, que venía de ser tercero en la Copa América de Brasil 2019 y tenía por delante un nuevo desafío continenta, como local, reprogramado para 2021.

"Este parate no nos vino bien, porque estábamos en un buen momento para competir y jugar", cerró.

