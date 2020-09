https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.09.2020 - Última actualización - 16:41

16:39

El actor estadounidense recibió el galardón por su primera película como director, "Falling", y aprovechó para expresarse respecto de la pandemia por Covid-19

Habló de la pandemia Viggo Mortensen recibió el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián El actor estadounidense recibió el galardón por su primera película como director, "Falling", y aprovechó para expresarse respecto de la pandemia por Covid-19 El actor estadounidense recibió el galardón por su primera película como director, "Falling", y aprovechó para expresarse respecto de la pandemia por Covid-19

La pregunta se refería a las diferencias generacionales, ideológicas y entre la vida en el campo y la urbanidad como asuntos que de algún modo aborda en su primera película como director, Falling . Pero, en la conversación, Viggo Mortensen pasa de un tema a otro con una fluidez más hispana que estadounidense –nació en Nueva York pero vivió en Argentina y tiene residencia en Madrid–, y él enseguida se las arregla para pasar el mensaje que está claro que quería enviar: el de que hay que cuidar mejor a los mayores y defender a muerte la sanidad pública. El actor y ahora realizador lo dice durante una entrevista con La Vanguardia y otro medio español antes de recibir el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián, este jueves.

“Muchos ancianos están solos o aislados, y si enferman lo están del todo. Por fortuna, la pandemia ha hecho que nos preocupemos más por ellos. ¿Qué hacemos por los mayores?”, se arranca el intérprete y cineasta. “Y por ende –prosigue en su impecable castellano–, ¿qué ocurre con la salud pública?”

Mortensen se responde enseguida, lo tiene claro: “Si la sanidad se maneja como un negocio, entonces cuando sobreviene una crisis no hay margen. Llega un virus y nos encontramos con que no hay equipamiento, no hay personal... Espero que esto se aprenda ahora en España y en otros países. La sanidad no se puede conducir como una empresa. Por supuesto que tiene que ser eficaz, pero en esto no cuentan sólo la eficacia y el dinero porque no puedes ir al límite”.

La sanidad no se puede conducir como una empresa. En esto no cuenta sólo la eficacia y el dinero porque no puedes ir al límite”.

Tal como subraya el cineasta, casi todos los adultos tenemos personas mayores de las que ocuparnos al tiempo que nos preguntamos qué será de nosotros y quién nos cuidará cuando lleguemos ahí. Pero Mortensen también toca un asunto menos evidente al respecto: “Con los cuidados también hay que evitar excederse. Porque en esto es fácil pasarse cuando quieres ayudar y que la persona ayudada se sienta enjaulada, sin libertad ni independencia. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no hay que tener miedo a equivocarse, es normal. Pero claro que resulta complicado, por ejemplo, decirle a tu padre que te dé las llaves del coche porque ya no debe conducir. Estás jugando con el orgullo y su deseo de libertad personal”...

El Premio Donostia me incluye en la historia y en la promesa del cine. No me hará mejor pero me da un incentivo para seguir mejorando”

Todas estas reflexiones de Viggo Mortensen tan humanas y pegadas a la realidad guardan relación directa con el tema de su película, Falling. En ella, el personaje que él mismo interpreta, John Peterson, choca de manera estrepitosa con su padre Willis (Lance Henriksen) cuando ésta acude a visitarle a su casa de California. Allí, John vive con su marido, Eric (Terry Chen), y su hija adoptiva, Monica (Gabby Velis). Willis es un granjero solitario de ideas conservadoras, y además está perdiendo la cabeza y la capacidad de contenerse. Saltan chispas, afloran viejos conflictos y las heridas antiguas vuelven a sangrar. Con todo, al final ambos emprenden un viaje incierto a la aceptación mutua y el perdón.

Mortensen está por supuesto “feliz” con el Premio Donostia. “Es un reconocimiento que de alguna manera me incluye en la historia y en la promesa del cine”, afirma. Y añade: “Un premio no va a hacerme mejor, pero me da un incentivo para seguir mejorando”.