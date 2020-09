Aviano: " El gobierno está contemplando todos los pedidos de los jardines maternales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras reunirse con representantes de los jardines, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, aseguró a la prensa que, en articulación con los demás niveles del Estado, no se desatenderá la situación del sector durante su cierre por la pandemia.

Representantes de jardines maternales de Santa Fe y Rosario instalaron este jueves, en señal de protesta, una carpa negra frente a la Casa de Gobierno, para reclamar contención a las autoridades: después de seis meses cerrados por la pandemia, piden apoyo económico integral y poder volver a abrir con protocolos. Horas después, Juan Marcos Aviano, secretario provincial de Comercio Interior y Servicios, se reunió con los representantes de los manifestantes y, concluida la reunión, hizo declaraciones a la prensa.

“Estuvimos conversando de la misma manera que lo venimos haciendo desde abril con los grupos que están en las ciudades de Santa Fe y Rosario, hoy aquí estamos frente a la Casa de Gobierno llevando la tranquilidad de que el gobierno está contemplando todos los pedidos y requerimientos que el sector está haciendo”, comenzó explicando el funcionario. “Hemos venido asistiendo con el programa de emergencia económica, son 465 jardines de toda la provincia que están percibiendo a partir de la semana que viene un cuarto pago, el Gobernador en las próximas horas también va a dar más detalles respecto a este tema”, agregó.

“Por supuesto -aclaró- que estamos evaluando todo, la cuestión impositiva, la cuestión tarifaria, y les hemos propuesto sentarnos -como lo venimos haciendo-, para abordar cuestiones más particulares que están requiriendo, que tienen que ver con los ATP y otras medidas que no corresponden a nuestra jurisdicción sino que son del gobierno nacional pero que queremos seguir articulando con todos los sectores y todos los niveles del Estado; porque con la Municipalidad de Santa Fe -así como lo hemos venido haciendo con el sector gastronómico, gimnasios y otras actividades cuyo funcionamiento se interrumpió en las últimas semanas- también lo vamos a hacer con los jardines maternales, para ver también las cuestiones que tienen que ver con las competencias del municipio, bajo todo punto de vista acompañarlo en este momento difícil y seguir viendo la evolución epidemiológica para permitirles funcionar”.

Falsas expectativas y proyectos de “salvataje”

Aviano consideró además que “a los jardines se les ha generado desde algunos sectores una expectativa que, a nuestro entender, no era necesaria, porque el gobierno, con la asistencia económica que tenemos garantizada hasta diciembre, a los jardines se los va a seguir asistiendo incluso si se tiene que continuar después de finalizado el año”.

“El Gobernador ha sido claro en eso y nosotros vamos a terminar aportando con los recursos de los santafesinos mayores recursos que los que prevé, por ejemplo, el proyecto de ley de rescate de jardines; porque este “salvataje” establece proyecciones presupuestarias menores a la plata que va a poner el gobierno de Santa Fe en lo que resta del año para los jardines, entonces ese proyecto deviene en abstracto, es como que queremos legislar algo que el Poder Ejecutivo ya lo está ejecutando y tenemos relación con más jardines que los que están representados en las entidades que nuclean a estos grupos, porque son de toda la provincia”, indicó.

En tanto, el secretario provincial adelantó que “con la oposición se va a tener que dar un diálogo en la Legislatura por todo lo que es diferimiento de pagos de impuestos para todos los servicios que ya han anunciado el Gobernador y el ministro de Economía”. En el mismo sentido, recordó que “el miércoles el Gobernador convocó a un consejo económico para dialogar, estaba la oposición, los cultos, los sectores productivos y el Ministro Costamagna fue muy claro allí, cuando dijo ‘vamos a continuar de la misma manera que lo estamos haciendo’”.

Paciencia y responsabilidad

Por todo eso, el funcionario solicitó “mayor tranquilidad en los sectores políticos y los que representan a las actividades económicas, en el sentido de no generar expectativas y ser muy responsables con lo que estamos haciendo”. “De esta no salimos por un lado el Ejecutivo, por otro lado los legisladores, por otro la justicia, los municipios, las actividades económicas...el esfuerzo que hemos hecho todos los santafesinos en estos meses es el que tenemos que seguir haciendo, para volver a tener la mayor actividad económica en marcha y para bajar la cantidad de casos y enfermos que tenemos por el Covid; eso es lo que tenemos que seguir afirmando y algunos parece que se están olvidando”, advirtió.

“Sabemos -insistió- que los jardines no forman parte a la enseñanza oficial, por lo tanto no corresponden al Ministerio de Educación, pero tampoco son un comercio: trabajan con niños, que son vectores importantes y transmisores del virus, a veces más aun que otros grupos de edad, entonces hay que cuidarlos y cuidar también ese emprendimiento, a esas maestras y es lo que estamos haciendo con las distintas medidas”. “Somos muy responsables con la información, la comunicación y los anuncios. Todavía tenemos once jardines que no pudieron cobrar ningún aporte por problemas con sus cuentas bancarias...estamos ya en el nivel de detalle máximo que podemos para acompañarlos y el esfuerzo a este servicio social -que no es solo presupuestario- está muy claro”, añadió.

Finalmente, recordó que al ministerio de la Producción solo “le toca estar en el diálogo con los sectores económicos y las entidades representativas de la actividad productiva”, pero a la flexibilización de actividades en el sector de los jardines maternales “la está evaluando el Gobernador, no solo con el ministerio de Salud sino con los intendentes y presidentes comunales de las zonas que hoy están con actividades restringidas, así que el viernes va a ser el día de las definiciones”.