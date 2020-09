https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Secretario General municipal, Miguel González, aseguró que ya hubo una reunión con los referentes, y que la semana que viene se vuelven a juntar. No descartó que el Gobierno local destine fondos propios para sostener el servicio, pero admitió que por la pandemia, la recaudación municipal bajó mucho. Se evalúan opciones.

Tras la "advertencia" de los empresarios de cortar el servicio el 1° de octubre Colectivos: el municipio "recogió el guante" de las empresas y dice que busca una salida

Este miércoles, El Litoral informó que las empresas de transporte urbano de la ciudad -Autobuses, Recreo y Ersa Urbano- advirtieron que si la Municipalidad no arbitra los medios económicos que al menos garanticen cubrir los costos de funcionamiento, el 1° de octubre suspenderán la prestación de uno de los servicios públicos más importantes de la capital. Se lo hicieron saber al intendente Emilio Jatón mediante una misiva enviada por email.

La “amenaza” por vía electrónica (ya que Mesa de Entradas del Municipalidad no está funcionando) agitó los ánimos en el Ejecutivo local. En la crisis por la que atraviesa el sector confluyen varios factores, por “rebote pandemia”: el primero, una caída estrepitosa de ingresos debido a una menor recaudación por tarifas (la gente usa mucho menos en colectivos); y segundo, que los subsidios nacionales son insuficientes.

En este contexto, la novedad es que ya hubo acercamientos entre funcionarios municipales y los empresarios del sector, según confió en diálogo con este diario el Secretario General municipal, Miguel González. Y la semana próxima también habrá otros encuentros, adelantó. Si bien se busca generar un clima de negociación y de conciliación para salir del atolladero en que se encuentra el transporte público, el funcionario no ocultó su “disconformidad por los modos de los planteos (por parte de los empresarios). Porque no es que no haya negociación; el intendente está muy preocupado y ocupado por garantizar la sostenibilidad del sistema”, declaró.

Menos boletos vendidos

¿Pero qué ha pasado? Que la pandemia impactó seriamente en la sustentabilidad del sistema: “El 60% del transporte público de la ciudad se sostiene con la tarifa, es decir, en cuánto aportan los ciudadanos que suben al colectivo. Pasamos de 160 mil usuarios que subían habitualmente (antes de la pandemia), a tener 46 mil en un momento y, en la actualidad, alrededor de 26 mil personas (con las últimas medidas restrictivas para Santa Fe y Santo Tomé). Esto impacta directamente en el sostenimiento”, añadió el funcionario.

“Estuvimos y estamos buscando soluciones. Se adecuó la cantidad de unidades, y se está evaluando redefinir recorridos de algunas líneas. Hay una batería de cuestiones que se van analizando”, aseguró González. Insistió en que desde el Gobierno local se buscarán “todas las soluciones que estén en nuestras manos” hasta que aparezca la solución más definitiva, “que sería de más corte de boleto, que más gente que use el servicio. Hoy el problema está siendo ése”, consideró.

González asegura que el municipio está “buscando todas las opciones” para que se garantice la sustentabilidad del servicio. Foto: Pablo Aguirre

-La pandemia impactó en la recaudación municipal, sobre todo en materia tributaria. Entonces, ¿está la Municipalidad en condiciones financieras de destinar recursos económicos propios para garantizar que siga prestándose el servicio?

-Claramente, los recursos de la recaudación municipal han caído en un porcentaje importante. Y cayeron todos los impuestos coparticipables. Esto tiene estrecha relación con la menor actividad económica. Agudizaremos todo el ingenio dentro de las posibilidades reales que tiene el municipio, pensando en que éste en un servicio público que merece un tratamiento delicado y detallado. También hay que decir, respecto del pedido (de los empresarios) de que el municipio aporte recursos económicos propios, que habrá que ver el marco de facultades que tiene el Ejecutivo local.

No es la mejor situación económica, a eso lo tenemos muy en claro. A las empresas también se les ha sumado un problema financiero, no sólo económico (en medio de la crisis del transporte). Han tenido retrasos en la llegada de los subsidios de Nación, y eso afecta directamente en cubrir en tiempo y forma compromisos. Si ese subsidio llega retrasado, a las empresas les trae un problema grande.

Lo que llega, lo que falta

Como se dijo Miguel González, el 60% de los ingresos del servicio son por los boletos. El 40 % restante son subsidios. “En total, los subsidios son unos $ 45 millones mensuales, de los cuales $ 30 millones son de Nación y $ 15 millones de Provincia. Los empresarios estiman que el desfasaje (lo que falta para cubrir costos de funcionamiento) es de unos $ 30 millones. Pero también hay un porcentaje enorme de costos, que es la parte laboral”, cerró el secretario.