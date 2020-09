Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Descontrol en los fines de semana - VECINA DE Bº EL POZO

"Todos los fines de semana es un descontrol. Reuniones sociales con música alta y con niños, sabiendo que están prohibidas y que en el barrio hay varios contagios. Deberían de hacerse duras multas, pero además sacarles lo que les da el gobierno. Puede ser que así tomen conciencia. Estas reuniones comienzan el viernes a la tarde y terminan al día siguiente. Se llama al 0800-555-6768 para denunciar y no aparecen. Pero sí controlan a los que quieren trabajar, como por ejemplo comercios y gimnasios, etc. ¿A quién hay que responsabilizar en caso de contagio, al dueño de casa o al gobierno que no aparece cuando uno lo llama. Gracias por este espacio".

Usar las plazas para educación - ABUELA PREOCUPADA

"A las autoridades de la provincia y al intendente. Si permiten que los chicos, jóvenes, adolescentes estén en las plazas, haciendo gimnasia o jugando a la pelota, porque dicen que allí, al aire libre, no se producen contagios, digo ¿por qué no usan esos espacios para dar clases a los chiquitos de primer grado, por ejemplo?, por lo menos a ellos, para que aprendan a leer y escribir. Yo felicito al gobernador de Buenos Aires, que lo está haciendo. Estos chicos van a entrar con 7 u 8 años y les va a costar aprender a leer. Usen las plazas para educación. Veo cerca de mi casa, cómo están trabajando un montón de obreros en el desagüe Espora y en otros lados dicen que no pueden trabajar varios porque no pueden estar juntos, ¿en qué quedamos?... Entonces, si las plazas están siendo usadas para tomar mate, reunirse entre varios, ¿por qué no las utilizan con los niños que se iniciaban en la escuela?, con el debido protocolo, etc. En la casa no es lo mismo, los padres no saben enseñar, no sirve mandarles cuadernillos, etc., es un entretenimiento nomás, el chico no aprende a leer".