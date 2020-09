Denuncian un brutal caso de maltrato animal en la costa del Río Paraná

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El animal fue hallado en las orillas del río a la altura de la ciudad de Corrientes, con signos de haber sido atacado por humanos.

Un yacaré fue hallado asesinado este jueves con signos de haber sido atacado con un machete en las orillas del río Paraná, según publicó en sus redes sociales el secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de Corrientes, Hugo Calvano.

El ejemplar habría sido encontrado a la altura de la Punta San Sebastián. Las imágenes fueron compartidas por el funcionario municipal, donde se mostró preocupado y pidió el compromiso de las y los ciudadanos para denunciar la aparición de animales silvestres para su cuidado y monitoreo.

"Estas imágenes no generan otra cosa que tristeza y angustia. Pido disculpas por compartirlas así, pero creo que todos tenemos que involucrarnos y no permitir que esto pase, nunca más, ni en nuestra ciudad ni con nuestros animales silvestres, ni de ningún tipo", expresó. "Por favor, cuidémoslos, las condiciones ambientales actuales hacen que se los vea más de seguido en la ciudad o por las costas. Este yacaré recibió un machetazo en la cabeza. Ellos son inofensivos si no los atacan, no hay razón de ser", pidió Calvano con el hashtag #NoAlMaltratoAnimal.