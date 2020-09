https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 24.09.2020 - Última actualización - 18:32

18:29

"Esto es de una villera boliviana", dijo, en relación a su vestuario

Pidió disculpas Acusaron de xenofobia a Gladys "La Bomba Tucumana" "Esto es de una villera boliviana", dijo, en relación a su vestuario "Esto es de una villera boliviana", dijo, en relación a su vestuario

Cuando se pensaba que Gladys La Bomba Tucumana estaba teniendo un año tranquilo y lleno de paz, según ella misma dijo meses atrás, su nombre volvió a convertirse en tendencia al trascender el video de una cámara oculta que le hicieron donde se quejaba de la calidad del vestuario que le daban en el Cantando 2020 y lanzó una frase xenófoba.

Este miércoles en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) pasaron un video donde que se la ve a La Bomba Tucumana dialogando con una persona -que estaba de espaldas a la cámara- sobre el vestuario que le habían dado. Sin darse cuenta que la estaban grabando, dijo: "Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Re laburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo”, sostuvo Gladys mientras se paró para mostrar el vestido que le habían dado.

Luego, la artista, que amenazó en vivo con renunciar al Cantando tras reclamar por su vestuario, dijo: “No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”, lanzó la intérprete de "La pollera amarilla".

Tras la repudiable frase, Ángel de Brito contó que durante la emisión del Cantando la vestuarista "se fue llorando" por las quejas en vivo de la cantante, y que a partir de ahora a la intérprete la vestirá otra persona. El conductor contó también que el reclamo de la participante era: “Dan estas telas de mierda porque soy bailantera”.

Enterada de la difusión de la cámara oculta, la cantante de cumbia realizó un descargo a través de su cuenta de Instagram mientras se dirigía a El Trece, invitada a Mujeres: "No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche en el programa, y también en otro, que hacen cosas para desestabilizarme y perjudicarme", sostuvo la cantante.

Al referirse directamente a quien registró el momento en que dijo esa tremenda frase discriminatoria, dijo: “Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero recién cuando veo eso. ¿A estas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas? Estoy tremendamente dolida. Me grabó diciendo cosas personales, diciendo cosas que yo sentía", admitió. "Voy a empezar a grabar para que ustedes vean las ropas, vestuarios y cosas que les hacen a otras personas, y la manera en que me tratan", desafió.

"Estoy súper triste por todas las cosas que se generan a partir de esto. Hasta llegué a discutir con mi hijo. Me siento tremendamente dolida, bajoneada, y claro que me quiero volver a mi casa”, continuó Gladys. “Entiendo que es un reality, entonces, acepten que lo que yo digo en el piso es cierto.(...) Duele que me quieran dejar como una loca, pretenciosa y agrandada, cuando no soy nada de eso. Es doloroso ver, leer y escuchar que digan cosas que nada que ver. Jamás he sido pretenciosa, cero divismo. No soy una jodida, soy esto que ven”, concluyó Gladys La Bomba Tucumana.