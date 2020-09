Prohibieron fumigaciones en Sastre: "Es lo que necesitaba nuestra hija"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo expresó a El Litoral Sonia González, madre de Zoe Giraudo, la pequeña que lleva adelante un tratamiento oncológico. Tras conocerse la noticia, quienes venían llevando adelante la lucha no escondieron las emociones.

“Es lo que esperábamos desde hacía mucho tiempo para vivir más tranquilos respecto a la salud de mi hija”. Fue la primera frase que largó Sonia González, mamá de Zoe, tras conocerse el fallo de primera instancia del juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail. El magistrado estableció la prohibición de realizar la aplicación de todo tipo de agroquímicos en un perímetro de 1.000 metros desde el límite de la planta urbana de la ciudad de Sastre, en el Departamento San Martín.



La resolución se dio en el marco de una acción de amparo que se había presentado a fines de noviembre de 2018 en la sede judicial de San Jorge, luego de un reclamo impulsado por los padres de Zoe Giraudo, una pequeña de 3 años que se encuentra bajo tratamiento oncológico y vive en un hogar lindante a campos de la localidad.



La sentencia del juez Hail se consideró histórica por tratarse de la primera en su carácter en todo el territorio santafesino en dictaminar la prohibición de realizar aspersiones terrestres a una distancia mínima de un 1 kilómetro a partir del límite del ejido urbano.





“Para mi familia es algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. También para los médicos que se encuentran involucrados con esto. A pesar de que, por la pandemia, la comunicación que tenemos con ellos en estos tiempos se redujo a contactos telefónicos, los profesionales del Sanatorio de Niños siempre se comportaron de forma excepcional. En definitiva, es lo que necesitaba mi hija para salir de esto. Si bien todavía no tiene el alta, viene respondiendo muy bien”, deslizó González al poco tiempo de conocer la noticia.



En redes sociales, el grupo de vecinos autoconvocados que viene llevando adelante la lucha para alejar las fumigaciones de la planta urbana -Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente- rápidamente expresó la satisfacción por la resolución del magistrado. “Notición!!!!! Salió la sentencia del amparo ambiental y Sastre cuenta con 1.000 metros libres de agrotóxicos!!!!! Hoy los vecinos de Sastre festejamos la sentencia de primera instancia que prohíbe a los productores aplicar agroquímicos dentro de los 1000 metros desde el fin del ejido urbano y obliga al Municipio a legislar y controlar”.



La madre de Zoe no se olvidó de quienes acompañaron su lucha. Aseguró que el camino recorrido hasta este momento reforzó la unión familiar, aunque subrayó que el sendero “destruye emocionalmente” a las personas que van perdiendo lazos construidos durante la vida. “Parte muy importante de todo esto es el grupo de autoconvocados que siempre estuvo al pie del cañón. Mi compañero de lucha -Pablo Giraudo- es una de las personas más importantes que tengo. Esperemos que no tengamos que volver a hablar de un caso como este”.

Asimismo, González aseguró que la pelea se enmarca en el bienestar de la población entera y de las futuras generaciones. Y si bien reconoció que la sentencia no es definitiva y los productores podrán apelar la decisión del juez, proyectó que el fallo es un adelanto de una posible resolución definitiva. “Esto es por el bien de Sastre. No es en contra de un sector en particular. Logramos algo importante. Nadie busca que los productores no trabajen, apuntamos a que lo hagan de forma más saludable. Es un pedido que nos hacen los médicos que son los que siguen la salud de Zoe, no podemos negociar con eso”.



Para cerrar, lamentó tener que llegar a la instancia judicial y aclaró que la apuesta se concentra en “una economía diferente en el agro, tratando de tener el ambiente más sano porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Sin salud, con dinero no se hace nada”.



Vecinos autoconvocados habían solicitado ante la Justicia el alejamiento a mil metros del ejido urbano para las aplicaciones terrestres y de mil quinientos para las aéreas. Sin embargo, en 2019 el Concejo sastrense aprobó una ordenanza a través de la cual excluyó a estas últimas a tres mil metros de distancia.



Un fallo celebrado por famosos

La noticia tuvo un rápido rebote en redes sociales. Marcelo Tinelli fue quien, en su cuenta de Twitter, festejó la resolución. “Enorme alegría porque la lucha tiene sus frutos. Felicitaciones a la familia Giraudo, papás de Zoe, que lograron este fallo tan importante en un juzgado de Rafaela, y que beneficia a toda la comunidad de Sastre, Santa Fe”, publicó el conductor televisivo. Automáticamente, Guillermina Vades se hizo eco de la sentencia celebrando públicamente la noticia. “QUE FELICIDAD Los pequeños grandes cambios que empiezan a suceder. Felicitaciones a estos papás que al pedir justicia x su hija, ayudan a construir un mundo mejor. ZOE”, lanzó la modelo en sus redes sociales.