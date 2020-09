https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Piden la reapertura urgente Advierten que "la medida tomada con las inmobiliarias es absolutamente irracional"

Cuando el viernes 11 de septiembre el Gobierno Provincial comunicó las nuevas restricciones vigentes hasta hoy, uno de los sectores que se vio afectado fue el inmobiliario. Las distintas empresas, debieron cerrar las puertas de sus locales.

Al respecto, Alberto Bottai, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe (Cisfe), comentó: "Estuvimos abiertos cuando había casos, sin embargo, siempre cuidamos todos los protocolos y en este momento nos prohíben la apertura, cuando sí pueden abrir el resto de los negocios. Y no sólo no podemos abrir por más protocolo que tengamos, sino que no podemos asistir al lugar de trabajo".

"Estar comunicados a través de los celulares para poder hacer el trabajo, entre los 15 que somos en nuestra inmobiliaria, es prácticamente imposible. Y además, no tiene ningún sentido si hay circulación de gente en un negocio. De mínima lo que pedimos es asistir a los lugares de trabajo y de esa manera gestionar por medio de transferencias, los pagos de los propietarios. Porque por más pandemia que haya, nadie dejó de vivir donde vivía. Puede haber un atraso en un alquiler, pero la gente paga y cobra", agregó Bottai.

En caso de que no haya acuerdo entre el sector y las autoridades, dijo: "Como presidente de CISFE no voy a incitar a la rebeldía. Pero impedirnos ir a nuestras oficinas, es algo innecesario, teniendo en cuenta que tenemos los lugares suficientes para poder cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes. La medida tomada con las inmobiliarias es absolutamente irracional y fuera de lugar. Llamamos a la reflexión de las autoridades responsables de tomar las medidas. No digo 'voy a abrir igual'".

A su turno, Coqui Riestra de Benuzzi, titular de la firma Benuzzi Inmobiliaria, también dio su punto de vista. "Queremos apelar al criterio de los Gobiernos Provinciales y Municipales a la hora de evaluar la pandemia, para que tengan en cuanta que nuestro rubro, como muchos otros, que cumplimos con todos los protocolos que nos pidieron, invertimos en ellos para que nuestras empresas estén abiertas y nos encontramos con que no se realizan las evaluaciones de la manera adecuada. Nunca tuvimos un contagio dentro de la empresa ni con los clientes que habitualmente manejamos. Siempre cumplimos con los turnos que nos pidieron para poder estar operativos en las oficinas".

"Deben evaluar qué rubro corre peligro y cuál no, más allá de que todos deberíamos estar trabajando, porque esta pandemia va a durar mucho tiempo y no podemos tener a la gente sin trabajar, con oficinas y comercios cerrados. Es imposible sobrevivir a la situación de esta manera", aseguró.

"No podemos seguir así encerrados, sin trabajar. Porque además del peligro sanitario, está el peligro económico. A la hora de evaluar cómo sigue esta cuarentena, queremos que estén atentos a cómo se cumplieron los protocolos en los distintos rubros, y a partir de ahí empezar a flexibilizar y que se puedan abrir las fuentes de trabajo que tenemos en nuestra ciudad", dijo.

"Los 'coletazos' importantes ya se están presentando. Todos los días tratamos de ver por dónde van a venir. Intentamos ver cuál es el camino más acertado. Lo que necesitamos en este momento, es el acompañamiento de las normativas del Gobierno Provincial y Municipal, a todos los que tenemos que abrir nuestros lugares de trabajo. La pandemia está. La conocemos, la sabemos, la vivimos y la padecemos. Pero aprendimos a movernos dentro de ella. Queremos que administren la cuarentena como se debe. No podemos tener a la gente sin trabajar, no se puede sostener", manifestó titular de Benuzzi Inmobiliaria.

Sobre el final y, en caso de que no haya un acuerdo, Coqui Riestra de Benuzzi expresó: "Yo creo que vamos a abrir igual. Ya tenemos organizados dos equipos de trabajo. Uno que lo hace on line, y otro listo para las oficinas, como para estar bien cubiertos, y poder alternar ante cualquier inconveniente".