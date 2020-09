https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.09.2020 - Última actualización - 7:27

7:09

Fuertes declaraciones Messi a Suárez: "Te merecías que te despidan como lo que sos y no que te echen como lo hicieron"

El delantero Lionel Messi, le dedicó un sentido mensaje a su ya ex compañero y amigo Luis Suárez, quien en el día jueves se despidió del Barcelona. luego de seis temporadas y 198 goles con la camiseta del club.

Con un fuerte mensaje a la directiva, el argentino señaló en las redes "Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo.".