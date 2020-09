Martín Etchevers: "Atravesamos un año de enorme criticidad para nuestra industria"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la entidad representativa de los medios argentinos realizó su informe de gestión al inicio de la 58a Asamblea anual de la entidad, que se realizó en formato virtual. Los integrantes de Adepa ratificaron a sus autoridades para el período 2020-2021.

“Un año tan difícil para el mundo y el país se tradujo obviamente en un año de enorme criticidad para nuestro sector. Criticidad en dos sentidos: por un lado, en tanto la tarea de los medios y los periodistas se tornó, con la pandemia, aún más esencial para la sociedad, en tanto la prensa profesional es un reaseguro para la correcta información de la sociedad y para la toma de conciencia de los desafíos sanitarios. Y por el otro, porque los efectos de la crisis golpearon con particular énfasis en una industria que depende de variables muy afectadas, como el nivel de actividad, el consumo y la inversión publicitaria, y además está inmersa en un delicado proceso de transformación tecnológica y de hábitos dentro de un ecosistema digital asimétrico, que sin compensar adecuadamente el trabajo periodístico aunque se nutre de él cada vez más”. De esta manera sintetizó Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), el escenario en el que se desarrolló la actividad periodística a lo largo del año.







“La tercera acepción de esta criticidad tuvo que ver con los dilemas y las amenazas que estos tiempos de pandemia pueden implicar contra las libertades, y en particular la de expresión, en muchos casos por los propios sistemas de control y vigilancia, pero también ya que al tener la sociedad puesta la atención en lo sanitario se pueden facilitar los desvíos de poder”, agregó.







Etchevers habló ante los directivos y representantes de los medios argentinos, reunidos esta tarde en el encuentro anual de Adepa, realizado por primera vez en formato virtual. Allí, el directivo repasó la agenda de trabajo desarrollada por las diferentes áreas de Adepa a lo largo del año, y remarcó el rol que tuvo la entidad en la construcción de caminos de acción institucional, interactuando con los poderes del estado y demás actores públicos y privados del ecosistema informativo.







“En todas estas variables -puntualizó Etchevers- buscamos trabajar desde Adepa durante 2020, siguiendo caminos de acción institucional que marcan una línea de continuidad histórica de nuestra entidad. Así, la agenda de la libertad de prensa y del ejercicio de nuestro trabajo, por un lado, la agenda de la sustentabilidad y de transformación de nuestra industria, por el otro, fueron las centrales. A partir del trabajo de un Consejo Ejecutivo que en su diversidad y riqueza, se articula como un verdadero equipo donde se suman experiencia, juventud, trayectoria e innovación para jugar un partido que asomó y asoma bien desafiante”.







El presidente de Adepa destacó en su informe el trabajo de las comisiones: desde las tradicionales como Libertad de Prensa y Asuntos Económicos, que tuvieron demandas intensas en estos meses, hasta las más actuales, como Transformación e Innovación Multimedia, que tuvo el año de la mayor oferta de capacitación que se recuerde, tanto en cantidad como en calidad; o Propiedad Intelectual, que lleva adelante una de las agendas más estratégicas, por su sensibilidad y actualidad, de la industria en la región. Pasando por la de Premios, que cosechó un nuevo récord de convocatoria en un año tan difícil; o la de Diversidad, que está dando pasos inéditos y necesarios en la industria a nivel nacional.







“Todo bajo la articulación transversal del Comité Estratégico, y con una flamante incorporación, el Observatorio de Libertad de Prensa, que nos permitió por primera vez hacer un seguimiento fluido y permanente de cuestiones que se han ido volviendo críticas en el sector, como la distribución de la publicidad oficial o los caminos para afianzar la sustentabilidad de los medios con una mirada federal y con foco en los más chicos”, indicó Etchevers.







El presidente de Adepa también hizo una referencia puntual al diálogo permanente que estableció la entidad con funcionarios de diversas áreas del gobierno nacional y de los otros poderes del estado, en búsqueda de soluciones concretas para la industria. “Este año hemos vuelto a demostrar que es posible trabajar con los poderes públicos en buscar aproximaciones y respuestas de Estado a los desafíos de la emergencia pandémica y también a aquellos más profundos, que tienen que ver con la sustentabilidad del periodismo profesional en el largo plazo. Resguardando la autonomía editorial, sin acuerdos transaccionales ni esquemas de premios y castigos. Y sin dejar de marcar los desvíos del poder o las situaciones que pueden ensombrecer la libertad de prensa. El diálogo y el trabajo que llevamos adelante con la Secretaría de Medios de la Nación son datos positivos en este contexto y deben ser puestos de manifiesto”.







En otro pasaje de su mensaje, Etchevers remarcó la atención principal que mereció para Adepa el enfoque de su accionar institucional en los medios de toda escala, y en especial de los regionales y locales, a los que las sucesivas crisis golpean con más fuerza. “Ha sido una obsesión de este Consejo Ejecutivo y de todo el equipo de trabajo de Adepa que el trabajo institucional ante los poderes públicos esté orientado las empresas que este año han padecido como nunca la caída de la publicidad privada, la migración de los presupuestos de marketing y comunicación a las plataformas, y el achicamiento de las pautas oficiales merced a la inflación”.













Tras el informe de la Presidencia, la Asamblea continuó con el tratamiento de los informes de las comisiones y la aprobación de los documentos internos referidos al período 2019-2020. El Informe de la Comisión de Libertad de Prensa será difundido mañana, viernes 25 de septiembre.







Por último, la Asamblea de Adepa ratificó su apoyo al Consejo Ejecutivo para el período 2020-2021.







CONSEJO EJECUTIVO 2020 – 2021





Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)



Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)



Vicepresidente 2°: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)



Secretario General: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui, Bs.As.)



Secretario de Organización: Carlos Azzariti (Página/12, Buenos Aires)



Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Editorial Perfil, Bs.As.)



Secretaria de Actas: Claudia Bogado de Read (La Mañana, Formosa)



Tesorero: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)



Protesorera: Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos, Bs.As.)



Vocales titulares



1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)



2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea, Buenos Aires)



3° Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero)



4° Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)



5° Juan Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)



6º Julio César Bono (Crónica, Buenos Aires)



Vocales suplentes



1º Roberto Suárez (Jornada, Mendoza)



2º Néstor Balian (Nueva Época, Wilde, Bs.As.)



3º Juan Carlos Fernández Llano (Diario El Libertador, Corrientes)



4º Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)



5º Patricia Pérez (El Economista, Buenos Aires)



Comisión de Libertad de Prensa e Información



Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)





Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones



Presidente: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)





Comité Estratégico



Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea, Buenos Aires)



Comisión de Premios “Federico C. Massot”



Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)





Comisión de Transformación e Innovación Multimedia



Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)



Vicepresidente: Carlos Guyot (Red/Acción, Vicente López, Bs. As.)





Área de Desarrollo Digital



Director: Carlos Marino (Letra P, La Plata, Bs. As.)



Subdirector: Lucas Morando (Big Bang News, Buenos Aires)





Área de Innovación en la Industria Gráfica



Director: Raúl Pedone (Los Andes, Mendoza)



Comisión de Relaciones Internacionales



Presidente: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)



Comisión de Marcas de Verdad



Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)





Comisión de Diversidad



Presidenta: Nidia Povedano (Río Negro, Gral. Roca)



Vicepresidenta 1ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)



Vicepresidente 2º: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)



Secretaria: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)





Comisión de Propiedad Intelectual



Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Bs.As.)





Comisión de Socios



Presidente: Roberto Suárez (Jornada, Mendoza)



Vicepresidente: Leandro Peres Lerea (Compromiso, Buenos Aires)



Secretario: Emilio Magnaghi (El Ciudadano, Mendoza)





Comisión de Difusión



Presidente: Juan Carlos Fernández Llano (Diario El Libertador, Corrientes)





Servicio de Orientación Legal



Colaboradores: Dr. Carlos Laplacette (Libertad de Prensa) y Dr. Nicolás Novoa (Derechos de Autor)





Servicio de Orientación Tributaria



Cdor. Sergio Ducca





Servicio de Orientación Tecnológica



Lic. Diego Handera





Director Ejecutivo



Andrés D´Alessandro





Gerente General



Gabriel Matijas