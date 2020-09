La pandemia no detiene a la lucha contra el cambio climático en el mundo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde Islandia hasta Australia y Jamaica, más de 3.000 acciones están previstas este viernes en respuesta al llamado de "Fridays for Future".

La activista sueca Greta Thunberg se manifestó este viernes frente al Parlamento sueco en Estocolmo con motivo de un día internacional de acción climática del movimiento "Fridays for Future", con el objetivo de "aumentar la presión sobre los que están en el poder". "Nuestra principal esperanza, como siempre, es tratar de influir en la conciencia y la opinión pública para que la gente empiece a tomar conciencia de la crisis climática, y aumentar la presión a los que están en el poder para que cambien las cosas", dijo la joven de 17 años a los periodistas, rodeada de una decena activistas.

"Tenemos que tratar la crisis climática como una crisis, es tan simple como eso", continuó, con su famoso cartel "Skolstrejk för klimatet" ("Huelga escolar por el clima") en la mano y llevando mascarilla.

Greta Thunberg, el viernes 25 de septiembre de 2020, frente al Parlamento sueco.Foto: Agencias

Por todo el globo

Desde Islandia hasta Australia y Jamaica, más de 3.000 acciones están previstas este viernes en el mundo --en internet o en la calle-- en respuesta al llamado de "Fridays for Future" que impulsa Thunberg. En Suecia están previstos más de 200 eventos, pero no podrán reunir a más de 50 personas cada uno, según las restricciones sanitarias vigentes en el país.

Por su parte, jóvenes activistas de Japón y Corea del Sur se manifestaron para reclamar medidas contra la crisis climática en el marco del Día de Acción Global, con acciones convocadas a través de la red o a pequeña escala en el contexto de la pandemia.

En Australia, estudiantes de varias ciuda se manifestaron contra las energías fósiles. En grupos pequeños y respetando las distancias de seguridad por la pandemia, escolares lideraron campañas en ciudades como Sídney, Melbourne o Perth bajo el lema "Financia nuestro futuro, no el gas" en referencia a la contaminante política energética del Gobierno australiano. "El clima está cambiando, ¿por qué no nosotros también?", "Estáis quemando nuestro futuro" o "Más tarde es demasiado tarde" son algunos de los mensajes que se pueden leer en las pancartas de los estudiantes, que piden una transición en el país hacia un 100 por ciento de energías renovables para el 2030.

Postales de una jornada de lucha internacional contra el cambio climatico en todo el mundo:

Absolute scenes at one of 450 #FridaysForFuture strikes in Germany. Wearing masks and keeping distance, 21.000 are on the streets in Berlin to #FightClimateInjustice! 💪💪💪 pic.twitter.com/ir7xTGUHXQ — Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) September 25, 2020

Fridays For Future toma las calles en Andalucía para exigir la puesta en marcha de medidas para luchar contra el cambio climático https://t.co/EmaaiG0JZV pic.twitter.com/MxyxSQqjoz — Juan C. Romero (@juanca_sev) September 25, 2020