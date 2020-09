Chancalay firma y se va a préstamo a cualquier otro club...¡menos a uno!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Dario Pignata SEGUIR Luego del habitual desgaste que generan este tipo de tironeos y negociaciones, todo parece indicar que en las próximas horas Colón llegará a un acuerdo con la representación del delantero Tomás Chancalay para prolongar el vínculo dos años más y de esa manera resguardar el patrimonio de la institución. La rareza, por lo que pudo averiguar El Litoral, tiene que ver con una cláusula especial que se colocará en el contrato de partes, porque hay un club de la Argentina al cual Colón le cerrará las puertas como posible "socio" en el negocio futuro por Chancalay y no es justamente Unión, el tradicional rival de Colón. Después de mucho fuego cruzado (el jugador evitó hablar del tema con los dirigentes de Colón y el club estuvo a punto de enviarle una carta-documento con la renovación a disposición), en las últimas horas el propio Adrián Ruocco, que es el representante de Tomás Chancalay, encontró la luz en un diálogo más que productivo con el presidente José Néstor Vignatti. El posible acuerdo, tiene algunos tips interesantes, donde Colón prioriza conservar y proteger el patrimonio del club; es decir quedarse con el pase para una futura o inmediata transferencia. 1) El contrato original de Tomás Chancalay está vigente con Colón hasta junio de 2021 y en diciembre de este año podría arreglar con otro club como libre (leáse Galván con Los Rápidos de Colorado) 2) La base del acuerdo es una mejora "muy importante del salario" para Tomás Chancalay a cambio de extender el contrato con Colón hasta el año 2023 3) Hasta acá, todos felices: el jugador firma por lo que quiere percibir y Colón no lo pierde; sigue teniendo el patrimonio con todo el pase en su poder 4) Ese sueldo "mejorado" de Chancalay, no lo va a pagar Colón. Desde diciembre 2020/enero 2021se irá a jugar a préstamo (accesible) a otro club, ya sea de Argentina o del mundo 5) Exigencia de Adrián Ruocco, representante del delantero: se establece un préstamo de salida "normal" y un blindaje de la ficha de Chancalay cercano, billete más...billete menos, a los dos millones de dólares 6) Exigencia de José Vignatti: Colón está dispuesto a cederlo a cualquier club que pague el préstamo y se haga cargo del ahora alto salario de Chancalay por un año o por un año y medio. Hay un solo club que está "prohibido" por decisión de Colón 7) El único club del mundo al cual Colón le prohíbe ir es a Talleres de Córdoba. Es que Vignatti está convencido que Talleres "habló por afuera" con dos jugadores sabaleros: primero Alex Vigo y ahora Tomás Chancalay 8) Es tanta la bronca de José Vignatti con Andrés Fassi (N. de R.: el presidente de Talleres desmintió que haya querido hablar con los jugadores "puenteando" a Colón) que incluso le pidió al propio "Barba" Eduardo Domínguez que "baje" el amistoso con los cordobeses que estaba programado para jugarse en el predio sabalero de la Autopista la semana que viene. Más allá de esta apostilla tan "especial" del tema Talleres de Córdoba y José Néstor Vignatti, lo más importante es que Colón está muy cerca de llegar a un acuerdo con la representación de Tomás Chancalay, para amurallar el patrimonio de la institución y llegar a un acuerdo para abrir el contrato hasta 2023 con la entidad del Barrio Centenario. Salvando las diferencias, en líneas generales, una situación parecida se da con Tomás Sandoval: su contrato vence en junio de 2021 y Colón quedó lejos (un 30 por ciento de diferencia) de lo que exigen para el salario del hijo del recordado "Loco" para poner el "gancho". Pasa que, por ahora, Pedro Aldave no estaría encontrando para Tomás Sandoval lo que sí parece que encontró Adrián Ruocco para Tomás Chancalay. Es decir, un club que se lo lleve a cambio de un préstamo accesible y pueda pagar el salario que quiere ganar el futbolista para los próximos 12 o 18 meses de contrato, dejando el ciento por ciento del pase en manos de Colón. Amistoso Desde Rosario Central le acercaron a Colón la posibilidad de sumar minutos de fútbol, encuentro que se disputaría el sábado 10 de octubre en Arroyito. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

