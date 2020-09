https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 25.09.2020 - Última actualización - 16:44

16:41

"¿Qué está buscando?", manifestó el presidente Ferández apuntó contra Rosenkrantz y defendió la remoción de tres jueces

El presidente Alberto Fernández reiteró este viernes que los jueces Leopoldo Bruglia, Germán Castelli y Pablo Bertuzzi fueron designados sin el aval del Senado y deben ser desplazados, mientras que apuntó contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, por intentar tratar el caso de esos magistrados.

"Para nombrar a un juez uno tiene que dar un concurso y antes de que el Poder Ejecutivo resuelva lo que tiene que hacer es pedirle al Senado que esté de acuerdo. Estos tres jueces nunca fueron al Senado", resaltó Fernández al justificar sus remociones.

Y agregó: "Si fuera un canalla, me haría el distraído y todas las vacantes las llenaría con aquellos simpáticos para mí, pero no es lo que hay que hacer, hay que poner jueces probos y capaces".

"¿Qué pasaría si para las cuatro vacantes que hay en la Cámara Federal buscara jueces que me caen simpáticos y los nombro por decreto? ¿Qué diría la gente?", insistió.

También el jefe de Estado extendió críticas hacia el presidente de la Corte Suprema: "¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, que tiene tanto ahínco? ¿Qué está buscando? Cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto era un escándalo jurídico", expresó.

Y señaló que le llama "mucho la atención las cosas que se ven dentro de la Corte" y lo preocupa "enormemente", ya que "lo único que se está haciendo es reestablecer un orden perdido con el gobierno anterior".

Fernández salió así al cruce de Rosenkrantz, quien el día anterior había asegurado que el máximo tribunal "es la autoridad final" y va a dar "una respuesta adecuada a derecho" al pedido de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, quienes quieren evitar el traslado de sus puestos.

A su vez, el Presidente volvió a negar que la reforma judicial que impulsa busque "impunidad", como acusa la oposición, y afirmó que "los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y siente que pierden el poder de manipularlos como con el gobierno anterior".

"A los que dicen que es un mecanismo de impunidad les preguntaría donde está eso, porque no hay un solo juez removido, no se le saca la causa a ningún juez, lo único es que se crean nuevos juzgados, entonces ¿de qué me están hablando cuando hablan de impunidad?", agregó en una entrevista radial.

Por otro lado, volvió a desalentar la posibilidad de que organizaciones y ciudadanos que respaldan su gestión concreten movilizaciones en medio de la pandemia de coronavirus, en respuesta a las marchas que hubo en contra de su gobierno, más allá del acto que organiza la CGT para el 17 de octubre.

"Tenemos que esperar, este no es el momento de salir, porque hay riesgo de contagios. Lo que necesitamos es ayudar a los médicos, enfermeras, terapistas, que están todo el día tratando de recuperar vidas. Cuando nos reunimos en marchas como esas, o nos amontonamos en un cervecería o restaurante, las posibilidades de contagio son muy grandes", subrayó.

Y finalizó: "Que los locos sigan haciendo barbaridades y mostrando su falta de solidaridad. Nosotros somos diferentes a ellos, nos preocupan las vidas de los otros, quedémonos en casa y ya habrá tiempo para salir para ir a una plaza, porque yo sé que la mayoría de los argentinos está con nosotros".

Con información de NA