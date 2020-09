https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 25.09.2020 - Última actualización - 17:19

17:18

Cotizaciones El blue bajó a $ 145 y el "dólar ahorro" terminó la semana en alza

El blue bajó este viernes a $ 145 y el dólar "ahorro" superó los $ 132, a pesar de que continuaron los problemas en algunos bancos para comprar moneda extranjera.

El billete en el circuito financiero informal de la city registró este viernes una caída de $ 2 tras tocar un récord el día anterior.

A pesar de esa baja, acumuló en la semana un aumento de $ 6 en un mercado que mantiene un nivel limitado de operaciones.

En los bancos se mantuvieron los problemas para adquirir moneda extranjera, pero el tipo de cambio subió igual.

Fuentes del Banco Central indicaron a NA que la intención era retomar las transacciones por home banking este viernes, pero aclararon que, de no ser posible, el sistema se iba a normalizar el sistema.

Durante la jornada experimentó un aumento de nueve centavos, para ser ofrecido a un promedio de $ 132,07. Con relación al viernes pasado, el incremento marcado por el dólar al que pueden acceder los ahorristas llegó a 75 centavos.

En el sector mayorista, la divisa ganó siete centavos y se posicionó en $ 75,85, con lo que la brecha con el blue se posicionó en 91,1 por ciento. A lo largo de la semana, mostró un avance de 47 centavos en el segmento en el que operan bancos y empresas.

En tanto, el volumen negociado se ubicó en u$ s 259,490 millones. El Banco Central finalizó con un saldo negativo en torno a los u$ s 80 millones en su intervención diaria, de acuerdo con operadores. Esa cifra se suma a los u$ s 30 millones de los que se desprendió el jueves, los u$ s 10 millones del miércoles y los u$ s 25 millones del martes.

En tanto, los dólares financieros tuvieron un aumento y el contado con liquidación llegó a trepar más de 2 por ciento, hasta los $ 143,93. Por su parte, el dólar bolsa saltó casi 3 por ciento hasta los $ 134,71 en medio de un clima de incertidumbre en la plaza financiera tras la profundización del cepo cambiario.

En ese escenario, el presidente Alberto Fernández sostuvo que "no hay nada sobre un corralito" e insistió: "No creo en el corralito ni en el cepo". "A mí no me gusta el cepo, pero hay que entender que es algo que yo no puse, que lo heredamos", apuntó el mandatario en declaraciones a Radio 10.

Con información de NA