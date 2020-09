https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 25.09.2020 - Última actualización - 19:54

19:04

Tras negarse a participar del “Cantando 2020” e inaugurar su página web, ahora Flor se dedicará a la música

Carrera solista Video debut: Florencia Peña lanzó su tema "Qué actitud" Tras negarse a participar del “Cantando 2020” e inaugurar su página web, ahora Flor se dedicará a la música Tras negarse a participar del “Cantando 2020” e inaugurar su página web, ahora Flor se dedicará a la música

Luego que se negó a sumarse al “Cantando 2020”, Florencia Peña se lanzó como cantante solista y presentó su primer video clip del tema “Qué actitud”.

Con la ayuda de su ex marido Mariano Otero, el autor de la canción, la actriz se animó a este proyecto. Del clip de su tema participan Cande Molfese, Andrea Taboada, Marley, Yanina Latorre y Marcelo Polino.

Hace pocos días también presentó su nueva página web. "Es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien", contó.

Ahora, aprovechó la plataforma para estrener su primer tema como cantante solista. Mirá el video: