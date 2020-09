https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 25.09.2020

22:02

Eliminatorias Scaloni: "Si los jugadores piensan que Ecuador y Bolivia serán fáciles, están equivocados"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró hoy que si sus jugadores creen que los partidos ante Ecuador y Bolivia serán fáciles "están equivocados" y expresó que el equipo "no es inferior a nadie".

"Francia salió campeón del mundo y le ganó a Perú por muy poco. Si mis jugadores piensan que somos potencia, que le vamos a ganar fácil a Ecuador y Bolivia, están equivocados", afirmó Scaloni en declaraciones al programa "La Oral Deportiva", que conduce Martín Liberman en Radio Rivadavia.

Incluso, el técnico de la albiceleste expresó que Argentina no es inferior "a nadie", pero agregó que tampoco puede afirmar que está para ganar el mundial.

"Creo hoy no somos inferiores a nadie, pero tampoco puedo decir que vamos a ganar el Mundial. Hemos jugado con Alemania, selecciones importantes y nos sentimos confiados. A partir de ahí, la línea es muy fina. Somos capaces de jugar de igual a igual con cualquiera", sentenció el santafecino al mando del equipo argentino.

"Sin Di María, el equipo funcionó"

En medio del ruido que hicieron las críticas del mediocampista Angel Di María, debido a que estuvo ausente de esta convocatoria, Scaloni aclaró que no está enojado o molesto con las declaraciones del rosarino.

No obstante, explicó que sin el zurdo del PSG el equipo albiceleste "funcionó" y por ese motivo es que no quiere tocar ningún lugar.

"No me preocupa que esté enojado. Lo aprecio y lo valoro, pero después de la Copa América, en esos seis partidos el equipo funcionó sin él", indicó.

Scaloni comentó: "El equipo funciona sin Di María y no voy a tocarlo. No forma parte de esta convocatoria, pero él no está afuera de la Selección".

En cuanto a cómo cree que ven al equipo argentino, Scaloni dijo que "hoy aún hay gente que se debe preguntar cómo nos irá", pero agregó que no mira si lo respaldan o lo critican.

"No estoy mirando si nos respaldan o critican. En la calle, la gente y amigos, están contentos con lo que venimos realizando. Es normal que haya signos de pregunta. Si hubiese dicho yo de quedarme en la Selección, no podía. Yo no se si fue suerte, pero no pienso en otra cosa más que en el bien de la Selección", puntualizó.

