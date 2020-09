Guillermo Calabrese dejará de ser el conductor de Cocineros Argentinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A través de las redes sociales, el reconocido chef Guillermo Calabrese anunció su salida de Cocineros Argentinos, el emblemático programa de la Televisión Pública.

Considerado uno de los ciclos más federales y exitosos de la televisión estatal, con giras y presencias en todas las provincias del país, Cocineros Argentinos se queda sin su histórico conductor.

Él mismo lo comunicó a través de un posteo en Instagram, en el que no dio demasiados detalles sobre la desvinculación.

"Fueron muchos años de trabajo en Cocineros Argentinos y la Televisión Pública: entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. Gracias!", escribió el ahora ex conductor.

En los comentarios al comunicado, muchos se quejaron del cambio que viene tomando el programa en el último tiempo, que tenía a Calabrese trabajando solo en la edición de los domingos y desde su casa, producto de la pandemia.

Otros también recordaron la incómoda situación que se dio en Cocineros Argentinos en marzo de 2018, cuando el conductor hizo un comentario sobre el llamado "hit del verano", una canción en contra del por entonces presidente Mauricio Macri.

Luego de recibir duras críticas por su comentario, pidió disculpas al aire por su comentario. Tiempo después, recibió la visita del entonces presidente a su programa y se dio por sanjado el asunto.

Según indicó Clarín, el conductor no logró renovar su contrato con Kapow, la productora a cargo de Cocineros Argentinos y esa fue la razón que lo alejó del programa. "No nos pusimos de acuerdo con la productora, el canal no tuvo nada que ver", aclaró el cocinero.