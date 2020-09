Escuchar al corazón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante santafesina interpretó una versión de una canción de Babasónicos por una sugerencia de una amiga, y terminó realizando un videclip que obtuvo una distinción en un festival internacional. De todo esto, y de sus actividades durante el aislamiento, le contó la artista a El Litoral.

Melina Bruera es cantante, docente y contadora pública: todas las esferas de su vida se vieron, como para todos, alteradas por la pandemia y el correspondiente aislamiento. Pero Melina no se dejó vencer, y realizó un single ("Cómo eran las cosas", canción de Babasónicos) con su correspondiente videclip cinematográfico: el mismo trajo su alegría de la mano de un festival audiovisual de India, donde fueron distinguidos en su categoría. Todo mientras realizó participaciones en vivo por Instagram, grabó videos de su repertorio que fueron emitidos en plataformas de la provincia, y mantuvo su rol docente (aúlico y televisivo) a distancia.

Sobre todos estos temas se explayó la artista con El Litoral, hablando de un tiempo para la formación constante y las búsquedas personales.

Paleta propia

-¿Por qué elegiste "Cómo eran las cosas" para versionarla?

-Elegí esta canción porque una amiga y compañera de trabajo me dijo a principios de este año: "¡Tenés que hacer esta canción, Meli!". Me encanta escuchar sugerencias de canciones para incorporar al repertorio, entonces la escuché y me atrapó. Si bien el grupo Babasónicos lo conocía y tiene muchas canciones que me gustan, esta canción en particular tiene algo inexplicable que me encanta. Me puse a investigar un poco y escuché el tema original de Babasónicos (del disco "Mucho", de 2008) y luego una versión del 2016 en vivo acústica que me gustó muchísimo más.

Ahí fue cuando pensé en hacerla con Marcelo Cornut en guitarra, porque era una versión que podíamos realizar con mi amigo, músico, guitarrista, ingeniero en sonido y genio Marcelo Cornut. Hacer la versión con guitarra y voz. Le propuse la canción a Marcelo y se puso a trabajar en los arreglos, video llamada de por medio porque ya estábamos en plena pandemia, y elegimos la tonalidad en la cual haríamos la canción. No es un dato menor el elegir la tonalidad, ya que la canción es una balada con mucho sentimiento y queríamos que se adecúe la tonalidad tanto a mi voz como a la guitarra, para poder estar cómodos en la interpretación como en la ejecución de los acordes y arreglos musicales.

-¿Cuál fue la búsqueda artística en la versión?

-Lo que busco siempre es hacer una versión "nueva". Una versión distinta respetando la melodía original y sumarle algunos arreglos musicales sutiles, tanto en la guitarra como en los coros de la canción que estuvieron a cargo de Marcelo. Buscamos en el estribillo que aparezca una segunda voz para darle un poco de fuerza y matices a la canción, además de algo de improvisación por parte mía en el final de la canción. Eso tratamos de hacer con todas las canciones, reversionarlas para que tengan un sello o estilo distinto a la versión original.

En blanco y negro

-¿Cómo salió la idea del video en la estética del cine noir, y cómo fue el rodaje de la mano de la gente de Not Momma?

-La idea del film noir o cine negro fue idea pura y exclusivamente de los chicos de Not Momma. Creo que todo surgió a partir de que los chicos conocieran el lugar donde se me ocurrió que podríamos filmar el video clip: una casona antigua a metros de la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Luego de conocer el lugar el lugar, y estudiar la letra de la canción, los chicos de Not Momma me comentan de esta idea. Me proponen que sea con una estética de los años 40 ó 50 y hacer un homenaje al cine de esa época. Me gustó muchísimo la idea y comenzaron a armar la historia. Digo historia, porque es una mini película contada en cuatro minutos.

El videoclip mezcla intriga, suspenso y pasión, buscando respetar los aspectos de época tanto en escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación como en edición y etalonaje. La caracterización estuvo a cargo de Ignacio Estigarribia y Yamila Gutiérrez, y la escenografía a cargo de Víctor Giudice. El rodaje fue maravilloso. Lo realizamos en una noche fría y silenciosa de julio a raíz de la pandemia. Toda la producción estuvo a cargo del equipo de Not Momma bajo la dirección y montaje de Mayo (Andrés) Vernetti, con fotografía e iluminación de Leandro Alloatti.

-Ganaron el premio a Mejor Videoclip en el Global India International Film Festival. ¿Cómo vivieron esa victoria?

-¡Fue una alegría inmensa! Después que estrenamos el video el 6 de agosto en YouTube, los chicos de Not Momma me comentan que estaba abierta la inscripción para un festival de cine. Nos anotamos al Concurso de Cine de la India llamado Global India International Film Festival en la categoría de videoclip musical. Quedamos en la terna junto a dos videos más y a las dos semanas nos avisan que obtuvimos el galardón. Todo fue mediante mails y muy rápido. Recuerdo que Mayo Vernetti nos avisa al grupo que tenemos en WhatsApp todos los que hicimos el video, que habíamos ganado y empezamos a comentar cosas preciosas de alegría por el logro. Realmente fue un trabajo en equipo, donde cada uno realizó su trabajo con profesionalismo dando lo mejor y se notó. Nos alegramos muchísimo que un producto 100 % santafesino sea reconocido internacionalmente y la satisfacción fue enorme.

A distancia

-En mayo grabaste "Sunrise" y "Tu amor", que tuvieron difusión en ciclos de cultura de la provincia. ¿Estuvo la idea de unas versiones más urgentes, para el momento que estamos atravesando?

-En realidad, tanto "Sunrise" como "Tu amor" fueron canciones que habíamos incorporado en el repertorio del último recital que realizamos en noviembre en el Teatro Municipal (Sala Marechal). Marcelo Cornut había grabado los ensayos para este recital, por lo tanto, teníamos las bases instrumentales, tanto la batería de Rodolfo "Chincho" Benech, el bajo de José Alaluf y la percusión de Antonio Garcés, por lo que fue muy fácil agregarle la guitarra eléctrica a cargo de Marcelo y mi voz. Cada uno se grabó en su casa debido a la situación que estábamos atravesando donde no nos podíamos reunir a grabar y eso fue lo que salió. El tener esos ensayos grabados facilitó a que el trabajo sea más rápido y salieron en plena cuarentena dos videos "caseros" de dos canciones que me gustan mucho y tuvieron su difusión en ciclos de cultura de la provincia.

-¿Cómo venís transitando este tiempo?

-Este tiempo lo vengo transitando con mucho trabajo. Soy docente de música en la escuela primaria del Colegio San José y docente para adultos de Administración, Ventas y Atención al Cliente en el Cecla 6601 por ser contadora, por lo que tengo que realizar las clases de otra manera: enviar por mail, controlar lo que mandan los chicos por Classroom, realizar videítos explicativos, reuniones por Meet y todo eso lleva mucho tiempo. Pero no me quejo porque todos esos recursos han hecho que no pierda el vínculo con los chicos y adultos y que, a pesar de todo y de una manera distinta, pueda seguir dando clases. Fue un período de aprendizaje y de cambio muy vertiginoso tanto para los docentes como para los alumnos. ¿Quién hubiera imaginado en marzo que a dos semanas de empezar las clases, íbamos a terminar el año dando clases de manera virtual?. Impensado.

Además, estoy haciendo los micros en el programa de TV Recreo Diario, pero los sigo haciendo desde casa, para llevar un poco de concientización acerca del cuidado de la voz. Con todo este tema de la pandemia y pensando en que los niños están más tiempo en casa, también empecé a incorporar al micro la sección "Cotidiáfonos" (palabra inventada por la reconocida artista musical argentina Judith Akoschky), instrumentos musicales realizados con materiales que tenemos en casa, que seguramente van a la basura contaminando el medioambiente, y podemos reutilizar para convertirlos en instrumentos.

-Realizaste un par de actuaciones por streaming. ¿Qué se siente al tener al público a la distancia?

-Fueron vivos por Instagram Live. Uno fue a pedido de la Cooperativa Setúbal y otro para el 3er. Festival Virtual. Las dos actuaciones en vivo fueron desde casa con la imagen en vivo de Marcelo Cornut ejecutando las canciones, y como te comenté anteriormente, las bases de los músicos sonando a la vez. Fueron actuaciones muy particulares para mí porque estuve muy preocupada porque lo tenía que hacer mediante el celular. A mí me encanta cantar e interpretar las canciones, meterme en ellas y sentirlas para poder transmitir esas emociones y al hacerlo todo yo sola desde casa creo que eso es muy difícil de lograr. Estoy pensando en hacer otro streaming con ayuda de algunas personas y ver si lo podemos hacer junto Marcelo en vivo los dos presencialmente para que la magia se produzca.

El tener al público a la distancia, si bien uno sabe que está, no se crea el vínculo, no hay un feedback que creo que eso es lo interesante de hacerlo en vivo y en contacto con el público. Uno puede ver las miradas, los gestos de la gente, escuchar los aplausos y los silencios que hacen cuando están disfrutando el momento. Todo eso se pierde al hacerlo de esta forma.