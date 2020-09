Ya rige la convivencia con el virus en Santo Tomé

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al igual que lo dispuesto para el Gran Santa Fe, en la ciudad vecina a la capital se autorizaron actividades que venían cerradas y, en paralelo, se amplió el funcionamiento de otras que estaban permitidas pero limitadas. La idea es reactivar la "rueda" económica sin dejar de monitorear el desenvolvimiento de la curva local de contagios.

Finalmente se conocieron precisiones sobre las nuevas modalidades de funcionamiento de la vida social y económica de Santo Tomé, en esta instancia de la pandemia en la que todos debemos aprender a convivir con ella. Esta etapa rige desde este sábado y se extenderá por el plazo de 14 días. Una vez finalizado ese tiempo, se evaluará la curva de contagios de coronavirus en esta ciudad -y el Gran Santa Fe en general- para luego ver cómo se continúa. Al cierre de esta edición, la localidad registraba 426 casos de Covid 19 desde el comienzo de la pandemia. Las novedades informadas son prácticamente el espejo de lo definido para la capital provincial.

El comercio minorista y mayorista de rubros no esenciales puede abrir sus puertas de lunes a viernes de 12:30 a 20, de manera tal de que su trabajo no coincida con el horario bancario santotomesino ( 7:15 a 12:15). Los sábados pueden levantar sus persianas de 8 a 20. Por la mañana solo podrán ir a sus locales para ventas online (comercio vía medios electrónicos) y envíos a domicilio, sin atención al público. Autoridades aseguraron a este medio que el cumplimiento de éste último punto mencionado, va a ser controlado estrictamente.

Salir a comer

Por el lado de los locales gastronómicos, bares, restaurantes y heladerías, podrán trabajar con concurrencia de personas hasta las 24 horas y con una ocupación del 30 % de la superficie cerrada del emprendimiento. Afuera se deberá respetar el distanciamiento social con mesas alejadas y con grupos de hasta 4 personas. Pueden hacer envíos a domicilio hasta las 24. Las rotiserías tienen disponible el servicio de búsqueda de comidas (take away) hasta las 20 y efectúan envíos hasta las 24. Desde la Municipalidad de Santo Tomé aclararon que "los bares y espacios gastronómicos de la ciudad son seguros porque tienen estrictos protocolos que implican la sanitización constante de los ambientes y la presencia de un veedor que controla el respeto de las exigencias sanitarias. A estos espacios sólo se puede asistir con reserva previa. Los lugares llevan un control diario de los comensales.

Por otra parte, se autorizan las actividades religiosas y de cultos, con reuniones o ceremonias de hasta 30 personas. También se permite el trabajo en obras privadas con hasta 10 trabajadores, profesionales y contratistas; los servicios de cuidados de adultos mayores, personas con discapacidad, niños y adolescentes; y las actividades de inmobiliarias y mudanzas, hasta las 20 y que no coincidan con horarios bancarios. En tanto, pueden realizar sus correspondientes prácticas deportivas los olímpicos y profesionales que cuenten con autorización nacional. Por otro lado, se permite el funcionamiento de salas de grabación y ensayo para preproducción, producción y postproducción de material audiovisual.

Cosas que sí, cosas que no

Los que deseen realizar actividades físicas individuales al aire libre, lo pueden hacer en espacios públicos con distanciamiento social y evitando aglomeraciones de personas. Las salidas breves para caminatas de esparcimiento no se pueden extender más allá de las 20. Por su lado, se autorizan actividades notariales necesarias para cumplir responsabilidades y servicios esenciales, solo con personas indispensables y evitando reuniones. También se posibilitan las actividades físicas y deportivas en clubes, gimnasios y complejos deportivos, siempre y cuando no impliquen contacto físico entre los participantes y disponiendo un sistema de turnos, sin habilitar espacios de uso común y vestuarios. En tanto, los servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología sólo son con turno previo y con una ocupación máxima del 50% del espacio total interno de cada local; se autoriza el ejercicio de profesionales liberales sin atención al público, excepto profesionales del Arte de Curar; puede trabajar el servicio de personal doméstico sin la utilización de transporte público de pasajeros.

En relación a lo que no se puede hacer, hay restricciones en la circulación por la vía pública. Entre las 20 y las 6 de la mañana, se permite el movimiento de personas que desarrollen actividades autorizadas, solo por medio del transporte público de pasajeros y pudiendo utilizar taxis y remises. No se autorizó la pesca deportiva y recreativa, con modalidad desde costa y embarcados ni la navegación recreativa. Tampoco las guarderías náuticas y clubes deportivos. No se habilitan las actividades administrativas de sindicatos, entidades gremiales, empresarias, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas. Los museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica, públicos y privados no pueden abrir sus puertas. No se pueden enseñar disciplinas artísticas en forma particular por un docente o artista en un espacio colectivo, institución o establecimiento. La actividad artística artesanal tampoco se autoriza a cielo abierto, en plazas, parques o paseos.