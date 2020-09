https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Manchester United venció este sábado a Brighton como visitante por 3 a 2, por la tercera fecha de la Premier League inglesa de fútbol, con un tiro penal sancionado por determinación del VAR una vez que el árbitro había pitado el final del partido.

Polémica en Inglaterra Video: Manchester United ganó con un penal sancionado por el VAR cuando ya había terminado el partido

El árbitro Chris Kavanagh dio por finalizado el cotejo tras un corner ejecutado por el United, al que le habían empatado en el quinto minuto adicional, que culminó con un cabezazo de Harry Maguire salvado sobre la linea.

Luego de esa jugada, Kavanagh pitó el final del cotejo pero todos los jugadores del Manchester lo rodearon indicándole que el delantero francés del Brighton Neal Maupay había tocado el balón con la mano cuando partió el cabezazo.

Finalmente el VAR le pidió al árbitro que revise la jugada y en ella quedó en evidencia la mano de Maupay y fue sancionado el tiro desde el punto penal que fue convertido por el portugués Bruno Fernández estableciendo el 3-2 definitivo.

El cotejo se jugó en el estadio The American Express Community Stadium, en la ciudad de Falmer, a nueve kilómetros de Brighton.

El mismo Maupay, de tiro penal puso en ventaja al local a los 40 minutos, igualando Lewis Dunk, en contra, a los 43, sobre los 55 Marcus Rashford pone al United 2-1 y en el quinto minuto adicional Solomon March marcó el 2-2 que se quebró finalmente con el tiro desde el punto penal.

En Brighton no jugó Alexis MacAllister (ex Argentinos Juniors y Boca) y tampoco los hicieron Marcos Rojo (ex Estudiantes) y el arquero Sergio Romero (ex Racing) en Manchester.

