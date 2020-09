Nación lanzará desde Rosario el programa DetectAR Federal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo anunció Alberto Fernández ante Perotti y otros gobernadores que participaban de la presentación de Acompañar programa que apunta a asistir a personas que se encuentran en riesgo por violencia de género.

La provincia de Santa Fe será sede del lanzamiento del programa DetectAR Federal de esta manera el gobierno nacional pone en marcha un programa de acompañamiento en el interior del país, de la misma manera que estuvo a la par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aire, ante la pandemia de Covid-19.

La provincia de Santa Fe será sede del lanzamiento del programa DetectAR Federal de esta manera el gobierno nacional pone en marcha un programa de acompañamiento en el interior del país, de la misma manera que estuvo a la par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aire, ante la pandemia de Covid-19.

El anuncio lo realizó el presidente Alberto Fernández durante la presentación del programa Acompañar en cuatro provincias, entre ellas Santa Fe. "El martes que viene vamos a lanzar un plan que queremos que empiece por Santa Fe, porque estamos viendo que en este momento de la pandemia el problema se ha ido al interior del país", adelantó el Jefe de Estado.

"Allí en Santa Fe los esfuerzos del gobernador y todo su equipo, son esfuerzos ingentes y así como estuvimos al lado al lado del área metropolitana de Buenos Aires cuando lo necesito, queremos estar al lado cuando lo necesitan en cada provincia. Vamos a empezar por la más afectada, por su proximidad al AMBA, que es el sur santafesino", destacó el presidente.

Fernández presentó el programa Acompañar ante los gobernadores de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco y Río Negro. El Acompañar brindará asistencia económica y acompañamiento integral a personas que se encuentren en riesgo por violencia de género. Perotti manifestó sus expectativas de poner en marcha este programa, porque "es una aspiración, un reclamo, una necesidad de todo el movimiento de mujeres y de quienes luchan para una Argentina sin violencia".

El gobernador informó que "desde la Secretaría de Estado de Igualdad y Género se viene trabajando con cada uno de los municipios y comunas de la provincia, fortaleciendo la formación de su gente, no solamente con la Ley Micaela sino, también, con el fortalecimiento de los equipos, generando una instancia transversal en todo nuestro territorio y en todo nuestro gobierno". Resaltó que "trabajar el primer presupuesto en la provincia de Santa Fe con perspectiva de género es uno de los desafíos importantes en esta materia. Pero sin dudas, aquí faltaba algo. Y cuando todos analizábamos el tema de las violencias veíamos que hay una instancia económica en la falta de autonomía de la mujer en poder actuar, que había que resolver. Nos pone muy bien que el Presidente haya anunciado esta decisión y hoy la tengamos confirmándola, ya en territorio y en un convenio y en un acuerdo con las provincias".

Por su parte, Fernández señaló que "las mujeres protagonizaron en los últimos años en la Argentina un formidable movimiento social en demanda de sus derechos; el primer reclamo fue la igualdad, y es increíble que en Argentina haya dificultades para entender que la persona cualquiera sea su género tiene exactamente los mismos derechos. Estamos en el siglo XXI y no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos frente a la desigualdad que la sociedad impone en virtud del género".

Acotó el Jefe de Estado que "hoy estamos tratando de avanzar en que hacemos con las víctimas de violencia de género, cómo las socorremos, y esto es parte de un sendero que empezamos a transitar y que primero nos hizo llevar adelante un plan de género. Queremos hacer una sociedad más justa, y solo se construye si todos los días inyectamos igualdad en la sociedad, la logramos si nos obligamos a dar derechos a los que no carecen de ellos".

Durante el acto, el presidente y los gobernadores de Santa Fe; Buenos Aires, Axel Kicillof; Río Negro, Arabela Carreras; y Chaco, Jorge Capitanich,; suscribieron el acta complementaria al convenio marco de cooperación, para la implementación del Programa Acompañar.

Sobre el tema, la vicegobernador Alejandra Rodenas indicó que el "programa intenta promover la autonomía de las mujeres que están en riesgo. Estamos muy satisfechos porque la emancipación económica que el programa implica, lleva consigo también una emancipación de sus necesidades".

Por último, la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celina Arena, afirmó que "es una muy buena noticia que Santa Fe esté dentro de las cuatro primeras provincias en las que se va empezar a trabajar en base al programa Acompañar. La manera de instrumentarlo en la provincia es a través del convenio que firmamos con el Ministerio de Mujeres de la Nación y con los equipos técnicos de los municipios y comunas, que abordan los casos de violencia sobre los cuales se está trabajando. Se trata de una alianza muy buena con las políticas que se están instrumentando en nuestra provincia con las 17 casas de amparo que hoy tenemos. Esto va a permitir poder trabajar con las mujeres que están en estas casas de amparo para avanzar en su nuevo proyecto de vida en un ambiente libre de violencias y con la perspectiva de generar nuevas oportunidades".

Alcances

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, precisó que el programa establece una asistencia económica desde el gobierno nacional a todas las personas por un período de seis meses, equivalente a un salario mínimo vital y móvil que va a ser compatible, además, con el acceso a la AUH, AUE, IFE, al monotributo social; también, al trabajo formal vinculado a casas de familia y que va a ser pagado vía Ansés. También prevé la articulación con los municipios y las provincias para que el ingreso de cada una de las personas que lo requieran al programa y que el acompañamiento y la asistencia sea integral y también de modo conjunto con las áreas locales.

Las prioridades de Perotti

El gobernador Omar Perotti participó de la segunda jornada de Políticas Públicas "Propuestas por Argentina", un encuentro de reflexión y diálogo organizado por la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral cuyo disparador fue "La gobernanza post-pandemia". En el panel virtual también estuvieron Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Martín Redrado, ex presidente del BCRA; Alfredo Cornejo, diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, y Rosana Bertone, diputada nacional y ex gobernadora Tierra del Fuego.

En ese marco, Perotti afirmó que "parte de nuestro esfuerzo está puesto en cuidad la salud de nuestra gente, en recuperar la economía, y no perder de vista las acciones estructurales que quizás deseábamos para el mediano y largo plazo. Argentina tiene ciclos de coyuntura muy fuertes, creo que pocas me han tocado vivir como esta".

Para el rafaelino "en la profundidad de una pandemia como esta, queda como nunca expuesto, la falta de algunas políticas públicas en nuestro país, que son las que nos permitan un ancla, que sean las que no permitan divisiones cuando no pueda haberlas".

Admitió que "la discusión de los fondos y cómo se distribuyen en la Argentina es larga, la distribución del nivel de concentración en la Argentina tiene sus raíces y es profunda, y me parece muy bueno discutirla en estos momentos, porque algo que ha puesto en evidencia la pandemia es como el AMBA se convirtió en una aspiradora, de concentración, de instancias mediáticas, de búsqueda de ayudas, porque allí estaba, realmente lo que había que atender inicialmente, mayor cantidad de población y de casos a atender, y eso ahora está pasando hacia el interior, ojalá pongamos la misma atención, el mismo esfuerzo para estar a la par de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán, y de Santa Fe".

Perotti reconoció que "a nadie le gusta reasignar recursos. Nosotros también estamos a la espera de un fallo de restitución de recursos, lleva varios años. Pero lo que sí me parece central es que esta instancia de política pública nos tiene que llevar a saber que podemos tener una provincia y un país mucho más integrado territorialmente y equilibrado poblacionalmente como objetivo".