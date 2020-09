https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 26.09.2020 - Última actualización - 18:02

Investigan supuesta mala praxis

Carboxiterapia: la fiscalía determinó que la mujer fallecida en Concordia no tenía patologías previas

"No tenía patologías, se estaba haciendo un tratamiento estético, y en su segunda sesión se descompensó, una ambulancia la trasladó al Sanatorio Garat pero no hubo forma de reanimarla y falleció", indicó el fiscal Martín Núñez de Concordia

Crédito: Imagen ilustrativa - Captura de pantalla

