¿Inversión en ciencia y tecnología?

A la altura de Gabón o Senegal

Facundo Manes plantea que la pobreza no puede ser excusa para no superar la pobreza. Reclama un paradigma en común como lo fue la democracia en el ‘83. “Necesitamos desesperadamente ese proyecto”.

Por Ignacio Hintermeister SEGUIR “Argumentan pobreza para no invertir en la solución”, advirtió Facundo Manes. “Invertimos menos de 0,5 % del PBI en Investigación y Desarrollo (I+D). Similar a países como Gabón y Senegal. Comparado con la media mundial de países desarrollados: 2,2. Ni hablar de Israel o Corea del Sur, que invierten más de 4 puntos del PBI”

El neurocientífico propone un “paradigma nacional” como lo fue la democracia en el ‘83. “Necesitamos desesperadamente este proyecto porque la Argentina va a tener este año el ingreso per cápita del ‘74, son 50 años perdidos.Cuando yo tenía 6 años, en el 75, se hizo el primer estudio razonable de pobreza y había 5 %.

“Hoy casi la mitad de los argentinos están en la pobreza. Tuvimos más recesión en los últimos 60 años que Chad, Burundi o Haití”.

El neurocientífico compartió una conferencia-zoom sobre “la ciencia como motor de desarrollo”. Fue organizada por el Centro para la Evaluación de Políticas basadas en Evidencia (CEPE) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que reunió a 59 autores para escribir “Pospandemia: 53 políticas para el mundo que viene”. El libro está disponible gratis online, en la web de la casa de estudios.

“La pandemia puso al descubierto y en el centro de la escena problemas históricos de los argentinos. Nadie puede tirar la primera piedra”, advirtió Manes. “Las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal y también la falta de un proyecto de desarrollo de Nación.

“Necesitamos respuestas innovadoras y honestas donde la ciencia tiene un rol clave. Un plan estratégico que no sea la propuesta de un grupo, de una coalición, de un partido político, sino que sea un proyecto de todos los argentinos cómo fue la última gran política de Estado que fue la Democracia. Yo tenía 14 años y no importaba si uno era peronista, radical, conservador, socialista, pobre, rico. Todos queríamos vivir en democracia”. Manes dice que “para que ocurra” el paradigma del conocimiento, hace falta -más que una ley- una “fuerte voluntad política, consenso social y largo plazo”.Foto:

Manes explicó que “el mundo está transitando hace tiempo una revolución que se caracteriza por la incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación. Estamos viviendo en una sociedad global del conocimiento. Los países que están en mayor bienestar son los que producen más innovaciones científica y tecnológicas. Y la única manera de generar actividad económica de mayor valor es a través del conocimiento: ciencia y tecnología.

“Tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer para generar políticas de Investigación más Desarrollo (I+D), que generen valor agregado. Cómo vamos a hacer para insertarnos en la economía global pos pandemia, cómo vamos a hacer para que de una vez por todas nadie tenga menos oportunidades de desarrollar todo su potencial en nuestro país”.

En respuesta, el neurocientífico dijo que “debemos ambicionar tener una gran capacidad de generar patentes y un sistema de innovación fuerte para poner valor agregado a los recursos naturales. La aplicación de nuestra capacidad científica a nuestros procesos productivos va a permitir exportar bienes que se distingan por su calidad. Es mentira “Es mentira que estamos en vías de desarrollo sin una inversión fuerte en el tiempo en I+D y sin conectar el sistema científico tecnológico con el sector privado y el productivo. Esto requiere una profesionalización de la vinculación que hoy es insuficiente. Se hace, pero necesitamos mucho más”. Potencial “La Argentina tiene muchas áreas para un crecimiento diferencial: la energía, no sólo fósiles sino renovables; la digitalización, la inteligencia artificial, las ciencias de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital, la del litio, la bioeconomía que incluye la producción alimentaria pero también sectores de química, energía y salud. La economía del conocimiento que abarca el desarrollo del software, aplicaciones tecnológicas, robótica, nanotecnología, industria aeroespacial. Todas estas áreas son claves para la Argentina, y significarán una mayor riqueza para nuestro país”. Capital humano “Tenemos que convencernos que la riqueza se mide por el capital humano, la educación, la ciencia y la tecnología, y que ahí está la base del desarrollo social. La inversión en desarrollo humano significa velar para que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar sus funciones cognitivas,emocionales y sociales. Es el capital más importante que tenemos como sociedad.El desafío no es sólo una ley de economía del conocimiento. Es un paradigma mayor a eso”. Desarrollo inclusivo Manes reconoció que “son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica, pero tenemos que saber que la única manera de reducir genuinamente la pobreza, de lograr el desarrollo en la equidad, salarios más altos, aumentos de las exportaciones de alto valor, sustitución de importaciones, es invirtiendo en la gente, su creatividad, su innovación. “Debemos priorizar invertir en el desarrollo humano, en nutrición adecuada, salud, educación y el complejo científico y tecnológico vinculado a la producción como motor de nuestro desarrollo”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

