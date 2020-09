Llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 27.09.2020

18:34

Dr. Rolando Ciro

PROF. JUSTO REYNOSO

Querido Roli: transcurría la década de los 60, cuando llegué a Santa Fe para el ingreso al INEF. Entre las condiciones a cumplir, figuraba la revisión médica y control de estudios presentados. Ahí conocí una joven figura: ese era el Dr. Rolando Ciro, en quien supimos detectar un trato amable y cordial.

Como alumnos de una carrera docente, nos costaba entender ese personaje, cómo podía tener tantas dotes pedagógicas y conocimientos, cómo podía guardar tantos valores como ser humano, cómo podía estar dispuesto siempre, para atender las inquietudes de sus alumnos y nunca dejar una respuesta pendiente, pero seguro que hoy a la distancia, lo entendemos como nunca. Era de esos personajes, semejante a un árbol más en el patio de la vida, pero la sombra de éste, era distinta.

Cuando recibí la noticia de que el Roli se nos fue físicamente, sentí una gran pena. Lo hacía una vez más como era su costumbre, modesta y silenciosamente, como lo indican los tiempos que vivimos. Dejó sus huellas en innumerables instituciones educativas y formadoras de profesionales de la salud, algunas que fueron marcadas con su sello, desde la inauguración misma.

Un gran profesional y educador, que nos ha dejado un largo recorrido para tratar de imitar, en los distintos roles de su pasaje por esta vida, será su recuerdo el que nos oriente en más de una oportunidad, en los pasos a seguir.

Gracias Maestro

Pedido especial por niña discapacitada

LUCAS CABRERA

"Desde el año 2018 estoy reclamando por el arreglo de pasaje Gollán 10237. Lo único que pido es que coloquen ripio y yo lo desparramo, y es por tal motivo: tengo una nietita discapacitada y el servicio de ambulancias no puede entrar a buscarla. Entonces tenemos que trasladarla hasta la esquina alzada, con silla de ruedas no se puede por las veredas. Por favor, es algo simple, pero que a nosotros nos ayudaría con la nena. Gracias por este espacio".

El Presupuesto nacional

UN LECTOR

"Me he enterado de que en el presupuesto nacional que se ha presentado, los programas de políticas de género tienen más presupuesto que el área de Defensa, que la de Seguridad, que la de Educación, que el funcionamiento de la Justicia. Realmente, no salgo de mi asombro y espero que sea una falsa información, porque sería tristísimo que nuestro país, con las necesidades acuciantes que tiene en todos los órdenes y que no esperan, el hambre, la defensa, la seguridad, que se gaste más de un billón de pesos en programas de género, me parece un desatino propio de este país, de donde pasamos de una administración liberal, ladrona, despilfarradora de fondos, endeudando al país, hasta un límite increíble y que pasemos ahora a otra administración con dineros malgastados, en cosas que no son urgentes ni prioritarias, que pueden y deben esperar. Como lector del diario, yo pediría que El Litoral trate de explicarnos a los ciudadanos de a pie, que nos desglose el presupuesto que se ha presentado, así lo entendemos mejor y tenemos más argumentos para quejarnos o para aplaudir. Muy amables por este espacio".

Para renovar el carné de conductor

UN FRÍO HABITANTE DE LA CIUDAD DE SANTA FE

"Es un engorro la página de la Municipalidad y un desastre intentar hacer un trámite como lo es la renovación del carné de conducir. Realmente una vergüenza: la página no funciona y cuando daba turnos, eran para dentro de 6 ó 7 meses. ¡Estamos todos locos! Por favor, intendente Jatón: ordene esta anarquía que es la ciudad de Santa Fe. Yo entiendo que hay pandemia, etc., pero se trata de un trámite relativamente sencillo. Hay médicos que están atendiendo a enfermos en los hospitales y acá resulta que no podemos hacernos revisar la vista, ¡por favor!".

Un año de crisis

RAMÓN CASTRO

"Este no es un año común, así que los gremios tienen que conformarse, porque hay gente que de verdad necesita ayuda, porque siguen pagando alquiler e impuestos y no les está ingresando ningún dinero. Lo que no se entiende es por qué los políticos no se realizan, aunque sea momentáneamente, una quita en los sueldos (legisladores y jueces) a los que nosotros les estamos pagando fabulosos sueldos en un año de crisis".

Problemas con el alumbrado público

HÉCTOR ALARCÓN

"Reclamo por alumbrado público 45.613, barrio San Lorenzo. Allí está el comedor comunitario 'Hoy por ellos' que da alrededor de 300 cenas diarias. La gente empieza a hacer cola entre las 19.30 hasta las 21, guardando dos metros de distancia. Imagínense la distancia que abarca, en una zona a oscuras. Es una oscuridad total y la gente se cae por esa causa, ya que no ve por dónde camina. Aparte digo, hay mucha necesidad de colaboración, consistente en donaciones de arroz, fideos, tomates en lata, etc., como también elementos de limpieza. Muchas gracias por este espacio del diario".

Suspensión de desalojos y congelamiento de alquileres

UNA PERSONA MAYOR ANGUSTIADA

"Mi pregunta y gran preocupación es a raíz de la nueva disposición del señor presidente, respecto de la suspensión de los desalojos, el congelamiento de los alquileres, etc., etc. ¿Qué derecho me queda como propietario que tiene una sola propiedad en locación y con 70 años es casi mi único ingreso, porque cobro la mínima y el inquilino hace más de 1 año que no paga el alquiler? ¿Quién me protege a mí, que tengo que pagar impuestos, servicios, comer, muchos remedios que sí o sí necesito para vivir? ¿Me cruzo de brazos y espero la muerte?, porque no llego a comprar mis remedios... Y el inquilino, que sigue trabajando en mi propiedad (porque nunca cerró), se agarra de esta ventaja y no paga alquiler, impuestos ¿¿y ni siquiera servicios?? ¡Pobres los propietarios que nos rompimos el alma para tener algo y poder sobrevivir de eso y perdimos todo derecho sobre lo que es nuestro! ¡Cada día una piña nueva de este gobierno!".

Situación insostenible

MARI DE Bº MAYORAZ

"¡Es una vergüenza lo que está pasando! Uno quiere sacar turno en Anses, en la EPE para ir a pagar o para hacer un convenio de pago y no atienden. Están ganando la plata estando sentados sin hacer nada. Yo no sé qué piensa hacer el gobierno. No podemos seguir de esta manera, e indefinidamente. Después si uno no paga, viene la chorrera de cuentas... Tampoco atienden los médicos... ¿Qué quieren, que la gente se muera sin atención? Hay mucha gente que está trabajando, con los protocolos, ¿por qué ellos no pueden, Anses, EPE, el API? También necesito ir a Pami, tampoco me atienden. Insisto: es insostenible esta situación. Otra cosa: para ir al Panteón Guadalupe (por el que pagamos un dineral) hay que dar toda la vuelta para poder ingresar. Los portones están cerrados. Hablé a la administración del panteón y me dicen que la Municipalidad y la respectiva directora son quienes dan la orden de no abrir. Yo quisiera comunicarme con la directora. Estoy enferma, no puedo caminar, y hace mucho que no puedo ir a la tumba de mi hijo".