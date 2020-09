https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A un año de la victoria frente al Mineiro

Pablo Lavallén: "El tiempo pondrá las cosas en su lugar"

A un año de la clasificación histórica a la final de la Copa Sudamericana eliminando a Atlético Mineiro por penales, el ex entrenador sabalero habló no sólo de eso, sino también de la derrota contra Independiente del Valle en Paraguay y de lo que cree que dejó: "Llegamos a una final y eso no ocurrió en el club ni con grandes entrenadores que pasaron".

¿La mayor alegría? Pablo Lavallén se abrazo con Emanuel Olivera tras haber eliminado a Atlético Mineiro luego de la ejecución de tiros desde el punto penal. Gracias a Leonardo Burián Colón llegaba a la final de la Copa Sudamericana por primera vez con un técnico que nunca "entró" en el gusto rojinegro.

Un año después de aquella noche inolvidable en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, cuando el equipo rojinegro dejó en el camino al local, Atlético Mineiro, para instalarse en la final de la Copa Sudamericana 2019 por primera vez en su historia, Pablo Lavallén habló de Colón. De aquel partido y de otros temas vinculados a la entidad rojinegra. El ex director técnico sabalero se hizo escuchar, ya que desde su salida de la entidad de barrio Centenario, nunca había aceptado ser entrevistado desde nuestra ciudad. Dadas las restricciones y los protocolos sanitarios que deben cumplirse en estos tiempos de cuarentena debido a la pandemia de coronavirus, Lavallén lo hizo mediante un Instagram Live con el medio periodístico Soy Deportes, repasando el cotejo semifinal que se disputó en tierras brasileñas. "Nosotros esperábamos un Mineiro con mucha presión. Ellos hicieron un gran desgaste en el primer tiempo y no podíamos dar cuatro pases seguidos. En el entretiempo les dije que teníamos que reducir los espacios entre la línea de volantes y delanteros. El 'Pulga' o Morelo tenían que retroceder un poco", comenzó diciendo el entrenador. Luego agregó: "Si jugábamos 10 minutos más, no llegábamos a los penales. Creo que lo empatábamos porque estábamos mejor que ellos. Cuando nos juntamos en la arenga de los penales eso lo noté en los jugadores. Teníamos energía positiva y llegábamos mejor de ánimo a esa definición". Sobre el concepto que guarda el hincha sabalero sobre él, Pablo Lavallén opinó lo siguiente: "El tiempo va a poner las cosas en su lugar y se va a valorar la final que jugamos. Ojalá Colón pueda salir campeón muy pronto y todo el mundo pueda sentirse orgulloso de tener una estrella en el escudo. Hay gente que nos critica, pero yo prefiero mirar el vaso medio lleno. Llegamos a una final y eso no ocurrió en el club ni con grandes entrenadores que pasaron". Sobre su paso por Santa Fe, el ex DT colonista dijo: "Quizás no coincida con los que están al frente de Colón, pero yo estoy agradecido con el club. Y quiero aclarar algo que se tergiversó. Estoy agradecido al club, sólo que hubo algunas cuestiones internas que no funcionaban. Un jugador no tiene que ocuparse de mejorar un vestuario. Eso digo yo. No saquemos de contexto lo que dije. Estoy agradecido con Colón, incluso con la dirigencia, con la que no tenía una buena relación. Igual estoy agradecido por darme la chance de trabajar. Doy otro ejemplo: Nosotros, antes de partidos importantes, comíamos en la pensión de los juveniles. A veces venían los juveniles rivales que estaban ahí y nosotros nos teníamos que levantar de la mesa para darle lugar. Ese trato no corresponde en un club que tiene hasta un hotel". Sobre el final de la entrevista, Pablo Lavallén sostuvo lo siguiente: "Colón tiene todo para ser un club poderoso de la Argentina, pero falta recurso humano. Es una lástima. Lo que vi de la gente en Paraguay fue impresionante y nunca me lo voy a olvidar en mi vida. Además fue la primera vez que disputé una final como técnico. Yo me saco el sombrero con lo que hizo la gente. Copó Paraguay. Fue emocionante. Fue de un equipo grande de verdad". "Si ganaba la final de la Copa Sudamericana me iba igual porque yo no estaba cómodo en el día a día". Pablo Lavallén Ex director técnico de Colón La lupa puesta en los lesionados Después de un domingo de descanso, el plantel de Colón retoma los trabajos hoy en el predio Ciudad Fútbol, donde el entrenador Eduardo Domínguez podría comenzar a pensar en armar algún amistoso con un equipo de Primera División. Por lo que se pudo saber, tras sonar como una posibilidad, por el momento la opción de enfrentar a Rosario Central no sería viable. Habrá que esperar y ver qué equipo puede estar dispuesto en ese sentido, pero con el objetivo que se dispute en Santa Fe para evitar traslados en medio de la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, se aguarda por las recuperaciones de Rafael Delgado (sobrecarga muscular), Lucas Viatri (desgarro en el sóleo de la pierna izquierda) y Luis Rodríguez (leve esguince de rodilla). En algunos entrenamientos de la semana pasada estuvo ausente Rodrigo Aliendro, también por una fatiga física, pero desde hoy ya estaría en condiciones de entrenar a la par del resto. Vale recordar que Gonzalo Escobar ya está recuperado de la ruptura fibrilar y que el resto viene creciendo no sólo física sino futbolísticamente. Además, hay que agregar que se le está realizando un seguimiento al traumatismo que tiene el tobillo el juvenil mediocampista Facundo Farías. No forman parte de este proceso el uruguayo Rafael García, que volvió a su país y estaría cerca de jugar en Danubio, y el volante Agustín Doffo, ambos en conflicto con el club. Dejando de lado la posibilidad de jugar algún amistoso y el tema lesionados, también podría haber novedades en cuanto a la chance de sumar alguna cara nueva al plantel colonista. Si bien nada está confirmado, la dirigencia sabalera habría hecho gestiones por el volante Diego Mercado, que quedó libre en Independiente y también estaría en la mira de Huracán, pero dependerá del visto bueno de Eduardo Domínguez. Desde lo económico podría decirse que el futbolista es accesible, pero todavía no se sabe si para el entrenador rojinegro es prioridad. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

