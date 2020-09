https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.09.2020

7:22

Los jugadores contrincantes se burlaron luego de que falle el penal El debut de Higuaín en la MLS: Chilena, penal errado y enojo con rivales

El delantero Gonzalo Higuaín falló esta noche un tiro penal para Inter Miami, que perdió por 3-0 con Philadelphia Union, en su estreno en la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.





El atacante, de 32 años y nacido en Brest (Francia), desperdició un penal, a los 32 minutos de la segunda etapa, cuando despachó un remate alto, al costado del poste izquierdo del guardavallas jamaiquino Andre Blake. Tras errarlo, los jugadores rivales festejaron el hecho y el "Pipa" los increpó.

El Pipita @G_Higuain falla el penal y pierde la oportunidad de abrir su cuenta goleadora con @InterMiamiCF.#PHIvMIA | 2-0 pic.twitter.com/fOMz63lxT7 — MLS Español (@MLSes) September 28, 2020

Por otra parte, en el primer tiempo realizó una gran chilena y la pelota impactó en el palo.



El exjugador de River, Real Madrid y Juventus sumó sus primeros 96 minutos en el equipo del DT uruguayo Diego Alonso, que lleva dos derrotas en hilera y ocupa la última colocación de la Conferencia Este, junto a DC United, ambos con 11 puntos.

Higuaín no fue el único argentino que actuó para la franquicia que es propiedad del exfutbolista y hoy empresario, David Beckham. También se desempeñaron Jorge Figal (ex Independiente) y Leandro González Pirez (ex Tigre y Estudiantes de La Plata).

En tanto estuvieron en el banco de suplentes y no ingresaron Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata) y Julián Carranza (ex Banfield), según indicó el sitio oficial de la competencia.