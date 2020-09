https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.09.2020

8:40

"Glass Fire" California: un incendio forestal obligó a evacuar un hospital y cientos de hogares en zona vinícola

Un incendio forestal se desató este domingo en el corazón de la zona vinícola del valle de Napa, en el norte de California, y se extendió a lo largo de cerca de 809 hectáreas avivado por el viento, obligando a la evacuación de un hospital y cientos de hogares, dijeron las autoridades.

Los equipos de bomberos salieron en masa, luchando por sofocar las llamas que amenazaban a los vecindarios y viñedos en el extremo norte del famoso valle vinícola y las laderas colindantes, a unos 120 km al norte de San Francisco.

Driving up hill on Deer Prk Rd above pullout to bottom of passing lanes fire is above the rd #GlassFire pic.twitter.com/yJzd15PVO1 — craig philpott (@CphilpottCraig) September 28, 2020

The #glassfire has now just came roaring over the hill. This is right along Silverado Trail just north of Deer Park. pic.twitter.com/2rtw0ka1R9 — Joe Vazquez (@joenewsman) September 28, 2020

NAPA COUNTY CALIFORNIA WILDFIRES — Chateau Boswell burning one the #GlassFire in St. Helena, California. Glass Mountain Inn Bed and Breakfast burned too. 2268 structures threatened, 2500 acres burned, 0% contained. Video: @AP pic.twitter.com/7RBJp6RzMU — Ginger Zee (@Ginger_Zee) September 28, 2020

El incendio, apodado "Glass Fire", comenzó antes del amanecer cerca de Calistoga y corrió hacia las comunidades adyacentes de Deer Park y St. Helena, con llamas que llegaron a un kilómetro del hospital Adventist Health St. Helena.

Los 55 pacientes que allí se encontraban en ese momento fueron evacuados de forma segura en ambulancia y helicóptero en el transcurso de cinco horas desde aproximadamente las 7 de la mañana, dijo a Reuters la portavoz del hospital, Linda Williams.

Our SF Fire Department is heading up to Napa to help with the growing #GlassFire: 5 fire engines to fight the fire & 4 ambulances to help with hospital evacuations. Our thoughts are with our neighbors to the north & our SFFD members meeting the call for mutual aid. Stay safe! pic.twitter.com/k0u2IrATZQ — London Breed (@LondonBreed) September 27, 2020

#GLASSFIRE Shout out to @SFFDPIO for sending ambulances to St. Helena to help evacuate patients at Adventist Health Hospital.



FYI: Emergency contacts will be contacted by the hospital regarding status of patients.



📸: SFFD pic.twitter.com/JbAS3bRf8d — Sarah Stierch (@Sarah_Stierch) September 27, 2020

"Teníamos ambulancias alineadas de toda el área de la Bahía", dijo, añadiendo que aunque el humo cubría la instalación, el cielo estaba lo suficientemente despejado como para evacuar mediante transporte aéreo.

El domingo, las autoridades ordenaron la evacuación de unos 600 hogares, y se advirtió a los residentes de otras 1.400 casas que estuvieran listos para salir corriendo en cualquier momento, dijo Tyree Zander, portavoz del departamento forestal y de protección contra incendios del estado (CalFire). Los avisos afectaron al menos a 5.000 personas, añadió.

Por la noche, las llamas avivadas por vientos de hasta 80 km/h habían quemado unas 728 hectáreas de laderas cubiertas de hierba y bosques de robles, con poca o ninguna medida de contención, dijo Zander.

El fuego estalló en medio de la temporada de vendimia en el valle de Napa, mundialmente conocido por ser una de las principales regiones productoras de vino de California.

Las 475 bodegas del área representan sólo el 4% del total de la cosecha anual de uva del Estado, pero la mitad del valor de venta al por menor de todos los vinos de California, según la asociación Napa Valley Vintners.