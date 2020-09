Esperan 48 horas para saber si Carabajal está desgarrado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De confirmarse una nueva lesión, sería preocupante para el ex "10" de Godoy Cruz, Talleres y Patronato. Podría ser clave esta semana para la llegada de ese defensor que le sigue faltando al "Vasco" Juan Manuel Azconzábal para el nuevo Unión 2020.

En el contexto de un montón de situaciones positivas en el Mundo Unión, luego del primer amistoso y "debut" (no oficial pero debut al fin) del equipo de Juan Manuel Azconzábal, sin dudas que el dato negativo que enciende las alarmas en la comarca tatengue es el tema de Gabriel Carabajal, el habilidoso volante que llegó al Tate procedente de Patronato de Paraná, donde había sido clave en la salvación y permanencia en el equipo de Marito Sciacqua.

El sábado pasado, frente a Newell's en el Coloso del Parque Independencia de Rosario, Gabriel Carabajal no fue titular (perdió el lugar a manos de Ezequiel Cañete, el pibito que llegó de Boca y jugó bien, además de marcar el gol) y arrancó el segundo partido para los suplentes. Cuando recién se llevaban jugados 12 minutos del primer tiempo, pidió el cambio, en principio con un problema importante en el aductor derecho. "Tiene toda la pinta de un desgarro", fue el primer comentario en el Marcelo Bielsa.

Lo concreto, por lo que averiguó El Litoral, es que la idea del comando técnico (el "Vasco" Azconzábal) y el cuerpo médico (Dr. Calvo) es esperar unas 48 horas para que la zona termine de desinflamar. En caso de persistir el dolor, la idea es ordenar una resonancia para estudiar a zona. En caso de confirmarse, sería una lesión más en muy poco tiempo de juego neto desde que llegó ara ponerse la camiseta de Unión como refuerzo.

En agosto el año pasado, ni bien llegó y mostró credenciales, se desgarró. En ese tiempo, El Litoral publicaba: "La peor noticia la recibió Gabriel Carabajal al comprobarse que el desgarro sufrido en el entrenamiento del viernes es el más grave de todos (grado 3), lo cuál le demandará un largo período de recuperación que podría exceder largamente el mes. Concretamente, los desgarros se dividen en distintos grados (1, 2 y 3), siendo el 3 el más severo de todos. En este grado presenta la rotura completa del vientre muscular, de la unión miotendinosa o de la inserción del tendón. A la palpación se aprecia un defecto notable y amplio en la fibra muscular. Existe menos capacidad de movilidad y carga si es en miembros inferiores que en el grado 2, habiendo un dolor más intenso que en los grados precedentes. También se observa la presencia de un edema importante".

"Estoy haciendo ejercicios sobre el gemelo, donde me desgarré", decía Carabajal en septiembre del año pasado. Luego de esa lesión, volvió y jugó. Pero otra vez se lesionó: "En el último partido del año ante el difícil Talleres, Leonardo Madelón vuelve a perder a su figura y tiene en duda a otra pieza fundamental de la defensa. Gabriel Carabajal estaría desgarrado y Claudio Corvalán sigue con una fuerte contractura que no le permitiría jugar ante el conjunto cordobés. Al igual que durante gran parte de esta Superliga, Carabajal habría vuelto a sufrir una lesión muscular que lo marginaría de las canchas por unas semanas, con la fortuna de que en esta ocasión es fin de año y el objetivo a corto plazo es la pretemporada, por lo que más allá del partido con Talleres no se perdería grandes cosas", informaba TyC Sports.

Ahora, luego de perder la titularidad con el chico Cañete, otra vez la complicación física en el aductor. Habrá que esperar el correr de las horas para saber realmente cuál es la gravedad de la nueva lesión de Carabajal, sin dudas uno de los más habilidosos del plantel que en su momento armó Leo Madelón y ahora heredó el "Vasco" Azconzábal.

En su momento, Unión decidió hacer una inversión más que importante, para capitalizarse y comprar una parte de la ficha de Gabriel Carabajal: el Tate tiene la mitad y es socio, en partes iguales, con Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza.

Si bien hay que hablar de distintas molestias físicas, en el caso de Carabajal, sorprende la seguidilla de lesiones en tan poco tiempo neto de juego. "Vamos a esperar y, si es necesario, ordenaremos los estudios que sean necesarios. Incluso, si hay que hacer algo más amplio o profundo en cuanto a la evaluación", comentan en el Mundo Unión ante esta nueva lesión del "10" del actual plantel profesional.

Está al caer un defensor para el "Vasco"

Más allá del no del chileno Nicolás Peñailillo (era el jugador con el cual estaba obsesionado Azconzábal, pero decidió quedarse en Antofagasta), el secretario técnico sigue buscando opciones en el mercado de pases para poder sumar un defensor más para el nuevo Unión 2020 del "Vasco".

Independientemente que tanto Marco Borgnino (refuerzo, ex Rafaela) como Kevin Zenón (correntino, de inferiores, por ahora sin contrato) no son marcadores de punta, el entrenador se las arreglaría con esas variantes en esa zona del campo de juego.

Es por eso que ahora las energías del Tate, están dadas en intentar cerrar un marcador central, recordando que Unión deberá jugar en estos meses finales del año no sólo el torneo local sino también la Copa Sudamericana.