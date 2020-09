https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 28.09.2020

En Rosario hablan de "una situación irreversible" con el ex Unión

Increíble: Central no lo pagó a Brítez pero lo quiere prestar

Hay un interés de Lanús (por ahora no convence) y algo de Defensa y Justicia. El "Kily" González ya le comunicó a los dirigentes "canallas" que mientras él siga como DT "no juega más": discutió muy fuerte con el PF de Central. En su momento, Unión le vendió la totalidad de la ficha pero no la pudo cobrar.

Solo, separado y en contra-turno. La imagen de Ema Brítez, aislado del plantel de Rosario Central y corriendo en la inmensidad del predio "Canalla". Le están buscando club, porque con el"Kily" no va a jugar. Crédito: Gentileza Prensa Rosario Central

A las puertas del amistoso Unión-Central, este sábado a las 10 en el césped del 15 de Abril y casi seguro con televisación de TNT Sports para todo el país desde Santa Fe, sin dudas que hay un tema en común que involucra a los dos clubes. Y se trata de lo que está pasando en torno al lateral Ema Brítez. Las informaciones que llegan desde Rosario, indican que en Central sienten que lo de Brítez es "irreversible". El defensor se viene entrenando por fuera del plantel y la dirigencia busca el mínimo perjuicio para ambas partes. Es más, trascendió que buscarán asesoramiento con Agremiados Por como está planteada la situación, Emanuel Brítez no sólo no estaría en la consideración del Kily González para el encuentro amistoso del próximo sábado ante Unión, sino que ya habría que mirar con mayor determinación lo que sería la salida de Central del defensor. Es que de la forma en la que transcurrieron los últimos días, se estaría frente a un cuadro "irreversible", según coincidieron varias fuentes consultadas. O es negociado, tal como informó el diario La Capital en su edición del viernes pasado, o queda afuera del proyecto. Es más, está la idea de que haya una comunicación con Futbolistas Argentinos Agremiados para ver de qué manera el club debe actuar en un caso de este estilo, para no incurrir en alguna falta. En el medio aparecieron algunos clubes interesados, entre ellos Lanús, pero la oferta no sería lo suficientemente tentadora. También se habló de un supuesto interés de Defensa y Justicia. Este lunes se cumplió ya una semana de que Brítez trabaja a contraturno del resto del grupo y no hay nada que haga pensar que la situación cambiará, al menos durante estos próximos días. Es más, el pasado viernes hubo una nueva reunión de algunos miembros de la comisión directiva y el cuerpo técnico y fue en esa charla en la que quedó flotando la idea de que es "muy difícil" que el problema se revierta. Ese inconveniente surgió hace algunas semanas, luego de un par de fuertes discusiones entre Brítez y el profe Colman. La dirigencia intercedió de inmediato y de hecho el futbolista tildó de "rumor" la información que ya había trascendido, pero la solución nunca llegó. Central está dispuesto a escuchar ofertas y de hecho ya oyeron una propuesta de Lanús, que contemplaría una cesión a préstamo, algo que en Arroyito consideran poco probable, salvo que el monto del préstamo se ajuste más a lo que pretenden en Central que a lo que ofrecen desde Lanús. "Nosotros no tenemos más nada que ver con Brítez, ya vendimos todo el pase", afirman en Unión. Lo que sí es increíble, aunque ya nada sorprende en este fútbol argentino, es que Rosario Central quiere sacarse a Brítez, cobrar un préstamo (se habla de 100.000 dólares) y que le ingrese dinero a la tesorería "Canalla". Lo raro es que mientras Central quiere "facturar" por Brítez, el mismo club nunca terminó de pagar la compra del pase y Unión sigue esperando la carroza. Lo concreto es que Brítez hoy se encuentra afuera del plantel y salvo algo extraño ya no estará en consideración del Kily González. Por eso, se le encuentra una salida a otro club o terminará entrenándose en soledad de manera definitiva, algo que nadie quiere y que, por obvias razones, no beneficia ni al jugador ni al club. Pensando en el Unión-Central de este sábado, en el 15 de Abril, ante la baja de Emanuel Brítez es lógico que se abriera una vacante en la punta izquierda y ese puesto será seguramente, al menos en el amistoso del próximo sábado ante Unión, para Lautaro Blanco. Es que el Kily tiene a Blanco y a Joan Mazzaco como alternativas para esa posición pero este último no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico. Por esto hoy Blanco está entre los 11 que el DT maneja para jugar en el 15 de Abril. Blanco es uno de los juveniles que el Kily promovió al primer equipo (en la etapa anterior entrenó algunas semanas con Diego Cocca), por lo que le tiene la confianza suficiente. Es más, el lateral de 21 años (19 de febrero de 1999) firmó este año su primer contrato y lo iba a hacer por un año, pero fue justamente por pedido del Kily que se le propuso un año y medio. El sábado tendrá su primera prueba de fuego importante, que le servirá no sólo a él, sino también al Kily para ver con qué material cuenta en la posición que venía ocupando Brítez. Gamba: "Ema está buscando una salida" Otra es la realidad del también ex Unión Lucas Gamba en el plantel "canalla".Foto: Archivo Hoy se cumple una semana de que Ema Brítez trabaja separado del plantel profesional de Rosario Central. Después de aquella primera reunión (luego de que el tema trascendiera) entre el presidente Di Pollina, el Kily, Brítez y el Mono Gordillo, la relación del cuerpo técnico con el jugador no pudo volver atrás y por eso apareció el nuevo pedido del jugador de cambiar de aire. Pero la idea, al menos de una parte de la dirigencia, era encontrar la solución del problema. La situación que envuelve a Brítez con el cuerpo técnico, o al menos algunos integrantes del mismo, es tan notoria que hasta el propio Lucas Gamba (ex compañero en Unión y ahora en Central) se refirió al tema. "Creo que tiene cerrado el tema, que está buscando una salida. Mucho no hablamos, pero sé que tuvo algunas discusiones, que las tendrá que arreglar con quien deba. Le deseo lo mejor y también quiero lo mejor para el grupo, por eso hay que estar tranquilos y esperar que lo resuelva rápido. Siempre le voy a desear lo mejor porque lo considero un amigo", reflexionó el delantero, quien compartió equipo con Brítez también en Unión. De concretarse una transferencia, Central pretende al menos recuperar el dinero invertido en su momento. Si eso no ocurre, Brítez seguirá en el plantel canalla. ¿En qué lugar y bajo qué consideración? Es algo que decidirá el Kily; ya no depende de Brítez. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

