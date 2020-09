https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue tendencia en Twitter "Llamen a la Noriega": el video de una abogada sanjuanina para promocionarse

El video muestra tres situaciones en las cuales se necesitaría sí o sí recurrir a un abogado. Y al finalizar cada uno de los cuadros, el protagonista de los hechos dice con seguridad: “Llamen a la Noriega”, una conocida abogada sanjuanina dedicada al ámbito penal. Lo cierto es que con críticas por medio, María Filomena Noriega ingresó a las tendencias nacionales de Twitter a un día de estrenado el video publicitario que publicó en sus redes sociales.

En los episodios, se muestran tres casos, uno de ellos civil -cuota alimentaria-. Con esto quiso dejar asentado que no sólo se dedica a la parte penal, por la que es más conocida, sino también al ámbito civil. La abogada es conocida por ser la defensora en casos policiales célebres. En diálogo con Vía País contó que se le ocurrió el video mientras compartía un momento con alumnos de la escuela de cine de la provincia. Así fue como se decidieron y finalmente armaron el spot publicitario por el que la llamaron de más de una decena de medios nacionales.

La abogada arrancó en el 2005. Al principio tomaba causas civiles pero poco a poco las penales fueron llegando y nunca más paró. Dijo que es complicado ser abogada penalista mujer en San Juan. “Hay peleas con los colegas, que muchas veces te desacreditan. Es complicado pero me apasiona. Quise hacer laboral pero me incliné por lo penal. Me buscan mucho”, señaló.

Con los años de experiencia, Filomena dijo que reconoce inmediatamente las mentiras de los clientes y que tuvo casos extremos. Entre ellos recordó un caso de un vecino que denunció a otro en la seccional 5º por lesiones. El cliente le dijo que había tropezado y que le había pegado con una pala al vecino por el tropiezo. “Cuando voy a la comisaría me dicen que las lesiones estaban constatadas por el médico legista. Estaba mi cliente escondido por ahí y le dije: ¿Para qué me miente? Era muy ingenua al principio, ahora me doy cuenta de todo porque mienten mucho los clientes”.

En sus redes sociales subió una captura de pantalla en donde figura que fue tendencia nacional en Twitter. Está orgullosa del impacto. Aseguró que era lo que buscaba.