Video: Marcos Senesi metió un golazo de chilena y quiere estar en la Selección Argentina

El defensor anotó un tremendo gol para el Feyenoord de Holanda y renovó su ilusión de ser incluido por Scaloni en una próxima convocatoria.

El defensor argentino Marcos Senesi, quien anotó un increíble gol de media chilena este domingo en el triunfo del Feyenoord sobre ADO Den Haag en la liga holandesa, manifestó que se ilusiona con "poder estar en la Selección Argentina" pese a no haber formado parte de la última convocatoria del entrenador Lionel Scaloni.

Sobre su gol, Senesi relató: "La pelota viene de un córner que va al primer palo, el defensor de ellos la rechaza y, cuando la veo en el aire, lo primero que pienso es en patear al arco". Y agregó respecto a la chilena: "Es algo que normalmente tengo en la cabeza pero las veces que tuve la oportunidad, no lo hice, no me animé. Creo que solo una vuelta, en un amistoso con San Lorenzo, pero nunca en un partido oficial".

"El técnico me felicitó por el gol, mis compañeros también. Me cargaban, nos estuvimos riendo bastante en el vestuario con eso. Me decían que había hecho un golazo y el capitán, Steven Berghuis, me dijo que me va a dar la 10, je. La verdad es que todos tuvieron gestos muy lindos conmigo", añadió en declaraciones al diario Olé el ex marcador central del "Ciclón".

Por último, el zurdo se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste: "Directa o indirectamente, uno siempre se ilusiona con poder estar en la Selección. Creo que estoy haciendo las cosas bien en Feyenoord, pero no me desespero por tener la oportunidad".

“Quiero seguir jugando bien y, si en algún momento se me da la chance, poder aprovecharla al máximo para no soltarla más", concluyó.

