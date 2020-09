https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 28.09.2020 - Última actualización - 16:51

16:49

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Linea Directa

¿Sucumbimos o seguimos "remando"? - ELDA SOTTI DE GONZÁLEZ

La cultura es una creación que el hombre atesora, en la que prevalecen también valores morales que señalan una línea de comportamiento. En la actualidad, al enfrentarnos con una diversidad cultural ciertos preceptos dejan de ser directrices y se difuminan. Y en este tiempo en el que más necesitamos unos de otros, muchas veces aflora el individualismo con acciones que suelen deshumanizar. Quizá el Covid-19 esté para recordarnos que tenemos deberes para con nosotros mismos y también para con nuestros semejantes. Investigación sobre los principios de la moral es un libro escrito por el filósofo David Hume y publicado en 1751. En el Apéndice 3 que se adjunta a la obra citada, Hume da a entender que el interés en algo induce a la sociedad a coordinar conductas sobre la base de ciertas normas. Y amplía su explicación con este ejemplo: "Así, dos hombres tiran de los remos de una barca por convención común, por interés común, sin promesa ni contrato alguno…". Digamos que los remeros -en este caso dos, pero podrían ser más- actúan animados por ese empeño o afán que deja a un lado el egoísmo y es impulsado más bien por profundos sentimientos de cooperación y justicia, en tanto en esa interdependencia todos salen beneficiados. La propuesta de Hume podría ser un buen ejemplo para este momento azaroso, en el que urge evitar la propagación del temible virus. Tener en claro el sentido de reciprocidad sería elemental. No olvidemos que en esta circunstancia la protección mutua resulta decisiva y que la transgresión de normas es una amenaza para la sociedad. Conviene insistir entonces sobre la necesidad de cooperar, de empatizar, de asumir actitudes que procuren el bien individual y público. "Solidaridad" no es una palabra gastada, entraña compromiso y responsabilidad. Enfrentemos el desafío. Sucumbir significaría no resistir, rendirse. No dejemos que la incertidumbre nos quite la energía. Sigamos "remando". Si abandonamos se esfuma la esperanza de que el virus involucione y desaparezca de nuestras vidas.

¿Escándalo sexual? - MARTA SNAIDERO

"Miren bien el video. La 'señora' entra a cámara cuando el ahora ex diputado está mirando de frente. Luego él dice algo casi al oído a la abultada de senos y ambos proceden a hacer la 'maniobra'. Umm.... Me parece que estaba armado... al menos para distraer la atención de la sesión y retirarse con fama...".

Ni atención, ni turnos - UN LECTOR

"La Argentina se ha convertido en esta época en algo no apto para cardíacos. Hay incoherencias demasiado fuertes que ningún gobernante parece que tiene un chorro de sentido común, de coherencia y de preocupación por el usuario, por el habitante común de la calle, por el usuario que se ve manoseado permanentemente, tratando de conseguir, vía telefónica o vía Internet algo imposible: por ejemplo turnos en los bancos y así podemos seguir. Hay gente que ni siquiera tiene computadora y se la somete a esta locura infernal. Yo pregunto una cosa: ¿es más peligroso ser bancario que ser cajero de supermercado? ¡¡No!! ¿Entonces por qué los bancarios no están atendiendo al público normalmente?, con algunas restricciones, ¡pero atendiendo con o sin turnos! ¡Los bancos están absolutamente vacíos!, entonces se está exagerando el tema de los turnos. Otro tanto, la Municipalidad para dar o renovar carné de conducir, ¡otra locura!, están dando turnos para abril del año que viene. ¡¡No se puede vivir así!! Uno llama por teléfono a cualquier servicio de estos y se va a tener que tomar una caja de ansiolíticos porque no va a conseguir que alguien lo atienda. ¡¿Habrá algún gobernante con un poquito de sentido común?!, que se preocupe de la gente que tiene que hacer kilómetros de cola para todo. Es una maquinaria invivible la burocracia en la que supervivimos".