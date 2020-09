Joaquin Phoenix y Rooney Mara tuvieron un bebé y lo llamaron River

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director Victor Kossakovsky reveló durante un festival que la pareja había tenido a su hijo, y lo llamaron de esa manera en honor al fallecido River Phoenix, hermano del actor.

Rooney Mara y Joaquin Phoenix le dieron la bienvenida a su primer hijo hijo juntos, hace un mes. La pareja decidió llamar River al pequeño, en honor al fallecido actor, hermano del intérprete ganador de un Oscar por Joker, quien murió en 1993 a los 23 años de edad.

El director Victor Kossakovsky fue el que no pudo contener el secreto durante el Festival de Cine de Zurich, después de la proyección de la película Gunda, en la que Joaquín actuó como productor ejecutivo. La noticia la deslizó durante un Q & A durante el fin de semana, después de que le preguntaran cómo se envolvió Phoenix en la producción: "Acaba de tener un bebé por cierto... Un hermoso hijo llamado River, por eso no puede ser parte de la promoción (del documental) ahora", lanzó el director.

Joaquín, de 45 años de edad, y Rooney, de 35, quienes cultivan el bajo perfil, no han anunciado oficialmente el nacimiento de su primogénito, aunque tampoco confirmaron su embarazo en primer lugar.

Phoenix y Mara se conocieron trabajando en la cinta "Her" (2013), aunque no iniciaron su relación sentimental hasta su reencuentro durante el rodaje del largometraje "Mary Magdalene" (2018). Luego de comprometerse, en julio, se mudaron juntos a una vivienda de Hollywood Hills, junto a sus dos perros Soda y Oskar.

Joaquin proviene de una familia de actores, entre los que se encuentran las hermanas Rain, de 47 años, Liberty, de 44 años, Summer, de 41 años, y su difunto hermano River, que murió trágicamente de una sobredosis de drogas en octubre de 1993, a la edad de 23 años.

La trágica muerte de River Phoenix

River murió en la cima de su carrera, con papeles memorables en Stand By Me (1986), Indiana Jones y la última cruzada (1989) y My Own Private Idaho (1991), de Gus Van Sant, ya en su haber.

En enero, Joaquin le abrió las puertas de su casa y de su corazón a Anderson Cooper como nunca lo había hecho, y habló para el programa 60 minutos de la fatídica noche de Halloween en la que River falleció de una sobredosis de heroína y cocaína, en la entrada del club The Viper Room, en Los Ángeles, entonces propiedad de Johnny Depp. El triste desenlace lo catapultó, como a tantos astros de muerte prematura, como un nuevo James Dean. Joaquin tenía 19 años y vio cómo su hermano moría en sus brazos y los de Rain, quien trató de reanimarlo.

Las semanas posteriores se tornaron imposibles debido al acoso por parte de la prensa e "impidió el proceso de duelo". Sin embargo, el tiempo ayudó a la familia. "Siento que prácticamente en todas las películas que he hecho ha habido una conexión con River de alguna forma", reveló el actor en la entrevista.