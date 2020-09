Ya son más de un millón las muertes por coronavirus en el mundo

En Rosario hablan de "una situación irreversible" con el ex Unión

Hay un interés de Lanús (por ahora no convence) y algo de Defensa y Justicia. El "Kily" González ya le comunicó a los dirigentes "canallas" que mientras él siga como DT "no juega más": discutió muy fuerte con el PF de Central. En su momento, Unión le vendió la totalidad de la ficha pero no la pudo cobrar.