Fue denunciado por violencia de género "A mi en Boca nunca me avisaron de ninguna sanción", dijo Villa

El delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, sobre quien pesa una denuncia por violencia de género de su expareja, Daniela Cortes, sostuvo este lunes que en "el club" nunca lo notificaron "de ninguna sanción" en su contra, al referirse a la marginación impuesta por la directiva "xeneize" para jugar en la Libertadores hasta que se resuelva su situación judicial.

"Siempre me preparé para jugar, porque soy un gran profesional, y si bien no estoy en la lista para jugar la Libertadores, siempre trabajo de la mejor manera porque soy un guerrero", sostuvo Villa en diálogo con TyC Sports.

"A mí no me avisaron nunca ni me dijeron de ninguna sanción ni nada por el estilo. Por eso me sigo preparando para estar a disposición del cuerpo técnico, ya que quiero estar. Y el día que me toque, voy a dar lo mejor de mí como siempre lo hice", expresó finalmente el colombiano.

Villa estuvo a punto de pasar hace un mes a Atlético Mineiro, dirigido por el técnico argentino Jorge Sampaoli, pero primero la oferta del club brasileño no satisfizo a la dirigencia "xeneize" y posteriormente el que le bajó el pulgar fue el propio presidente de la entidad de Belo Horizonte, Sergio Sette Cámara, precisamente por la situación judicial que atraviesa el atacante, de 24 años.

Con información de Télam