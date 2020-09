https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus en Santa Fe Aseguran que en Rafaela "se vienen los tres o cuatro meses peores de la pandemia"

En medio de un creciente número de contagios, el subsecretario de Salud municipal, Martín Racca, proyecta un panorama que tenderá a agravarse y complicarse. En la ciudad ya existe circulación comunitaria y se resiente el trabajo en el hospital.

Las luces de alerta en el sistema sanitario rafaelino comenzaron a encenderse a comienzo de este mes como consecuencia de la multiplicación de casos de CoViD-19, la escalada geométrica en el número de personas aisladas y la disminución de camas críticas disponibles en el hospital Jaime Ferré para asistir a pacientes. Se suma el dramatismo de los siete decesos ocurridos en la última semana, que llevaron a 9 el total de rafaelinos fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Por todo ello, la idea de una Navidad y fin de año con barbijos en la ciudad del oeste santafesino va dejando de ser una posibilidad que se tomaba en broma hasta y como muy remota hace poco tiempo atrás y todo indica que puede hacerse realidad si se tiene en cuenta que las vacunas y remedios contra el virus no estarán listos o no habrá la cantidad suficiente para inocular masivamente a la población.

Si algo faltaba para confirmarlo fueron las declaraciones del responsable del área de salud municipal, quien le dijo, sin rodeos, al programa Arena Política de Radio Rafaela que los momentos más inquietantes en la ciudad por la pandemia están por venir.

“La gente está agotada, agobiada, harta de esta situación, yo también lo estoy y pedirle más cosas es ser redundante y terminan haciendo lo contrario de lo que uno dice” comenzó diciendo el funcionario para enseguida advertir: “lo que sí le quiero decir a la gente es que se vienen los tres o cuatro meses peores de la pandemia, tenemos entre 16 y 18 semanas por delante que van a ser como venimos anunciando diariamente, es una enfermedad tremendamente contagiosa y tenemos un cálculo de que cada persona contagia a tres. Si estos casos se multiplican tenemos meses por delante que van a ser mucho más intensos de los que pasaron”.

Circulación comunitaria

En otro tramo de la entrevista, se le consultó a Racca si Rafaela ya tiene circulación comunitaria de covid y no anduvo con evasivas: “virus circulando en Rafaela hay. Desde el 17 de agosto hasta hoy todos los días tuvimos casos y en las últimas semanas los positivos no identificaron el nexo, es decir que no saben dónde se contagiaron. Eso es claramente el inicio de la circulación comunitaria”. De todas maneras aclaró que la definición que esa calificación la determina el Ministerio de Salud de la Nación.

“Hay que convivir con esto. En marzo tuvimos que ingresar en fase 1 en la ciudad debido a que tuvimos una tasa alta porque hubo viajeros que se contagiaron en el exterior y trajeron el virus. Gracias a las restricciones que se impusieron el virus desapareció. Si hoy vuelvo a fase uno probablemente haga desaparecer el virus pero no puedo descartar que dentro de unos meses vuelva a circular, entonces no se puede vivir recurriendo a un confinamiento de los vecinos”, apuntó el secretario.

Respecto a la situación del efector público local y su capacidad de respuesta ante una demanda que podría tornarse muy alta, Racca mostró alguna preocupación. “Todos los inviernos tenemos situaciones de colapso y hasta marzo contábamos con cinco camas en terapia intensiva, hoy tenemos 25, pero la cuestión es que la cantidad de respiradores y camas no son el problema, el mayor inconveniente es el recurso humano porque es el mismo a pesar que se reforzó. Pero la cuestión es que no se consiguen más reemplazos y los médicos se enferman, como también los administrativos y los enfermeros. Es todo un equipo que trabaja y reemplazarlos es una tarea colosal, prácticamente imposible”.