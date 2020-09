Viaje al terror del Tercer Reich, desde la desfiguración onírica de sus sueños

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En diálogo con El Litoral, Soledad Nivoli y Leandro Levi cuentan la cocina de la inédita obra para la lengua hispana, "El tercer Reich de los sueños".

Ariel Gustavo Pennisi | region@ellitoral.com

Charlotte Beradt nació el 7 de diciembre de 1907 en la ciudad Alemana de Forst y fallece el 15 de mayo de 1986 en New York, a la edad de 78 años.

Periodista de ideología comunista, supo hacer la destacada labor de reunir el material onírico con el que conformaría Das Dritte Reich des Traums, conocido por primera vez en la lengua castellana como "El tercer Reich de los sueños", gracias a la notable traducción de la dupla de investigadores de la UNR Soledad Nivoli y Leandro Levi.

-¿Cómo es el encuentro con la obra de Charlotte Beradt?

- Soledad Nivoli (S): El encuentro con la obra, fue un poco por casualidad. En el año 2013 fui a hacer una instancia de estudio pos doctoral a París, a la Universidad de París 8 (Saint-Denis) y ahí conocí a Carlos Pérez López, quien ahora es mi compañero. Estábamos haciendo un seminario de filosofía y yo le cuento que mis intereses iban en el cruce entre psicoanálisis y teoría política.

El enseguida me dice, "seguro conoces un libro muy hermoso de Charlotte Beradt", así pronunciado en francés pero en alemán según lo descubrimos hace poco con Lea, se dice con la "e". Carlos me informa que es sobre una periodista alemana, que recopiló sueños sobre el nazismo y cuando me dijo esas dos líneas, yo que no conocía ese libro, fui al otro día a una librería, lo compré y lo leí.

Me pareció increíble, un libro que había sido traducido al inglés, al italiano y en el 2002 al francés. En Francia circuló muchísimo, incluso se discutió bastante en el ámbito psicoanalítico.

- ¿De qué trata la obra?

- S: Podríamos decir que el libro tiene una estructura relativamente simple, pero el material es precioso. Eso es lo que mas nos conmovió, lo que enseguida nos atrapó mucho.

Lo conmovedor del material, es que una periodista alemana, muy joven como Charlotte Beradt, en el año 33 cuando sube Hittler al poder, se queda sin trabajo, porque era mitad judía ya que su papá era judío.

En esa orfandad de trabajo, viendo que la cosa se volvía cada vez mas espesa en su entorno y experimentando en su propio mundo onírico lo que estaba sucediendo afuera, empezó a darse cuenta que algo estaba pasando allí, que varios de sus amigos y colegas comenzaron a tener sueños referidos a lo que estaba aconteciendo en el afuera, en el mundo social que invadía cada vez mas las existencias particulares de los alemanes decidiendo tempranamente en el año 33, empezar a recolectar sueños.

Empieza a recolectar y armar un archivo onírico que llega a tener 300 relatos de sueños recopilados entre 1933 y 1939.

En el año 1939 junto a su esposo Martín Beradt deciden exiliar a EEUU donde pone un salón de belleza, una peluquería y pasan muchísimos años, unos 30 hasta que es publicado en el año 1966. Es muy atrapante por el material, ella ordena los sueños temáticamente.

- ¿Sueños por temática?

- S: Sí, el libro tiene 11 capítulos. El primero de los cuales es el más teórico, filosófico, donde discute algunas de las tesis tradicionales como la teoría freudiana, planteando allí cuales son sus fundamentos teóricos. También la teoría política de Hannah Arendt, que era alguien que ella conocía. Los otros capítulos, van planteando diferentes temáticas oníricas que aparecen en este archivo.

Los temas, por ejemplo son la reforma de la vida privada o la vida sin paredes, las historias burocráticas de horror, la idea del coro, lo cotidiano de la noche, la relación con la autoridad. Es decir, distintas temáticas que ella va recolectando y realizando pequeñas intervenciones.

- ¿Tienen anécdotas de su relación con Hannah Arendt?

- S: Tenemos algunas anécdotas. En realidad, en EE.UU. los exiliados del régimen hacían comunidad no solo espiritual, sino por sobre todo, intelectual. En algún punto el salón de belleza de Charlotte Beradt era un club de encuentros y discusiones intelectuales más que otra cosa.

Se dice risueñamente que Beradt le cortaba el pelo a Arendt pero el mito esta en que tan bien no le cortaba, porque sale siempre en las fotos con el pelo revuelto, es decir, tenían una relación de mucha afinidad. Hannah era muy admirada por Charllotte, ya que por aquel entonces era la figura que conocemos.

Cuando Charllotte Beradt se anima a publicar su libro en el 1966, Hannah Arendt hacia unos años que había publicado "Los orígenes del totalitarismo" que es tomado como referencia y citado por la autora en su libro. En algún punto, podemos ver una influencia teórica en la obra.

Bárbara Hahn, hace el posfasio de la tercera edición del libro, que es con el cual nosotros nos manejamos. Es la edición aniversario con notas explicativas, de cuando el libro cumplió 50 años de publicado en Alemania. En la edición se transcriben algunas cartas que se enviaron, en una de las cuales Charllotte Beradt le cuenta a uno de sus amigos que estaba muy contenta porque Arendt había alabado su trabajo dándole coraje para publicarlo.

Con esto podemos ver que no era una académica acostumbrada a publicar cuando salió de Alemania y estaba en EEUU. Se tuvo que ganar la vida con el salón de belleza y el auxilio de varios amigos.

- ¿Cómo se encontraron para traducir la obra? ¿Por qué el interés por traducir?

- Leandro Levi (L): Bueno, fue un poco por casualidad la cocina del libro, el encuentro conmigo, pues ella fue quien se encuentra con la obra. La cuestión es que yo venía por mi lado con una colega amiga, Xilene Agustini, traduciendo unas historias infantiles que le quería regalar a mi sobrino y la Xili me hacia la edición. Al mismo tiempo, ella se va para Chile y se encuentra con la Sole. Hablando allá, le comenta que estaba buscando un compañero de traducción de alemán, y ahí empezamos a contactarnos nosotros. Una vez que estamos en contacto, nos juntábamos en la biblioteca de la Cita Rosa que es de Soledad y armamos el criterio de traducción, dividiendo los capítulos, en un criterio tipo los pares yo, los impares la Sole. Es decir, un criterio no por tema, sino así, pares e impares. Mientras íbamos traduciendo nos leíamos los capítulos. Nos manejábamos mucho por Google Docs que te permite ir corrigiendo o poner sugerencia. Después nos juntábamos y lo definíamos. Luego, cuando tuvimos la traducción definida, hicimos un encuentro muy bueno. Consistió en invitar a leer la traducción a amigos, colegas en Cita Rosa. Allí se leyeron los distintos capítulos y ellos nos decían si se entendía lo que habíamos traducido. Fue la primera lectura de la obra, ellos nos decían si sonaba o no en español. El temor que teníamos era que nosotros la conocíamos y quizás algo nos sonaba y a otro lector no. Tomamos las sugerencias y terminamos de definir el libro.

- S: Cuando yo conozco el texto, ya en el 2016, me apareció la certeza de querer traducirlo, para ese año ya había hecho una traducción del francés de una entrevista inédita de Michael Foucautl. También me había animado a traducir algunos artículos del alemán y de algún modo eso quedaba ahí era un pendiente.

En el 2016 voy con mi compañero a París y Berlín, ahí aproveche para ponerme en contacto con la editorial alemana Suhrkamp, que tiene los derechos del libro y se mostraron dispuestos a que lo traduzcamos.

Yo le comenté que formamos parte del centro de estudios Periférico Epistemológica perteneciente a la Facultad de Psicología de la UNR, que fue fundado en el 2015 y hacemos varios trabajos de extensión.

El centro de estudio tiene un área dedicada a las traducciones y en este marco aparece el interés por la obra y me acerqué a la editorial e hice las gestiones. Me dieron un ejemplar y se mostraron interesados en que circule en lengua hispana, cosa que nos llenaba de intriga ya que tuvieron que pasar 50 años, porque en el 2016 se cumplieron 50 años de la primera publicación en alemán del libro. El libro se había traducido en inglés (1968), italiano (1991), francés (2002), croata (2015) y portugués (2016).

- ¿Descubrieron algún término que se les había pasado por alto en esos encuentros?

- L: Sí, por ejemplo Mitläufer que significa el que va con la corriente, y no había una palabra para el español. Lo descubrimos en uno de los últimos encuentros, luego lo mandamos a la editorial LOM y respetaron lo que le mandamos.

- ¿El arte de tapa?

- L: La foto que es la tapa del libro, queríamos que sea nuestra, elegida por nosotros, así que encontramos una de Gertrudis de Moses, que es una judía alemana exiliada en Chile. Como esta fallecida, dimos con los nietos que tenían los derechos. La editorial se puso de acuerdo con ellos y salió con esa foto. El fotomontaje se llama "Hermanas de piedra".

- ¿Por qué lo edita una editorial chilena?

- S: En libro lo conocí más o menos en el mismo momento que conocí a mi compañero y papá de mi hijo Emiliano que ahora tiene tres años. El es chileno y de ahí el contacto con la vida académica chilena, sobretodo Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. El centro de Estudios Epistemológicos, también ha realizado actividades y han hecho intercambios. Mi hijo nace justo cuando estaba por iniciar el camino de la traducción con Leandro. A el lo conozco en unas de estas instancias académicas organizada por el centro. La cuestión es que tenemos una estrecha relación con Chile. Teníamos conexión con la editorial Catalogo de Viña de Mar, donde yo había publicado la entrevista inédita a Foucault y también con la editorial LOM.

La cuestión es que el filósofo Pablo Oryazún nos hizo el contacto directo con el director de la editorial, dio la cara por nosotros. El problema con las editoriales argentinas grandes, es que ellas tienen sus propios traductores, optamos por LOM. Los derechos de traducción de la obra salían 1000 euros y pudimos costearlos por esta editorial que es grande en Chile. A principios del 2017 firmamos el contrato de traducción de la obra.

- ¿Cómo viene la difusión de la obra en Argentina?

- S: Nosotros teníamos todo listo a principio de octubre del 2019 y cuando lo enviamos, despierta Chile, estalla durante más de un mes. Esto que con la pandemia casi se olvidó, pero Chile estuvo sublevado durante un mes entero, totalmente parado.

En este punto el libro también quedó parado con este movimiento. Luego de eso, cuando se tranquiliza un poco la cosa, el libro fue publicado en noviembre, pero con la pandemia se paro la distribución.

Si bien LOM tiene distribución en Argentina, hasta ahora entraron unos treinta que se agotaron. Entendemos que está parado, por estas cuestiones. El libro sigue atrapado, envuelto en tantos itinerarios aventurados que han marcado su andar.

- L: Esperamos contar a la brevedad con ejemplares en librerías de Rosario y el resto del país, nos llegan muchos pedidos.

Sobre los traductores

Soledad Nivoli

Es doctora en Ciencias Políticas, magíster en Literatura Argentina, Psicóloga y Profesora de Psicología (U.N.R). Posee posdoctorados en Teoría Política y Filosofía.

Su basta formación académica incluye estudios en la Universidad de Salamanca y Paris 8 (Saint-Denis). Es directora del Centro de Estudios Periferia Epistemológica (UNR) y del IUNIR. Ha traducido y prologado Sublevarse, entrevista inédita a Michael Foucault (Catálogo, Viña del Mar, 2016) y el gran número, de Stéphane Douailler (en prensa). Actualmente realiza investigación sobre los sueños en pandemia, junto a Lucía Brieza y Flavia Castro.

Leandro Levi

Psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R). Miembro del Centro de Estudios Periferia Epistemológica (CEPE-UNR). Docente de la cátedra de Epistemología de la Psicología y del Psicoanálisis A (U.N.R). Editor de la revista Z.L.