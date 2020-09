Unión jugará otra vez para la TV, este sábado al mediodía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se confirmó que el partido ante Rosario Central irá a las 12.30. Se sigue adelante con las negociaciones para sumar un defensor y ahora surge la chance de incorporar a otro "5". ¿Será Cirigliano?

El partido amistoso del próximo sábado ante Rosario Central se jugará a las 12.30 y será televisado por TNT Sports, la misma señal que lo hizo el sábado pasado en ocasión del cotejo ante Newell's en el Parque Independencia, en lo que será el segundo cotejo de preparación con vistas a una actividad oficial que todavía sigue rodeada de una tremenda incertidumbre.

Posiblemente se juegue antes un primer partido y luego lo hagan los titulares. Ocurre que habrá otros encuentros el fin de semana (Huracán-Arsenal e Independiente-Gimnasia y Esgrima La Plata son dos de ellos y van antes que el de Unión) y la idea de TNT Sports es repetir el organigrama que había preparado para el sábado pasado y que no pudo cumplir debido a que el único cotejo que se jugó fue el de Unión con la "Lepra" en el Parque Independencia.

La idea del sábado pasado era la de televisar dos partidos en directo (el de Unión era uno de ellos) y otro en diferido, pero además se iban a emitir, también en diferido, los partidos entre los suplentes. Acá la idea es que los partidos se jueguen en distintos horarios para que los choques entre los equipos principales que determinen los técnicos, se puedan televisar.

Desde ya que no cambiará la modalidad y se jugará en tiempo reducido. Este martes, por ejemplo, Lanús y Arsenal jugaron un amistoso dividido en dos tiempos de 45 minutos y utilizando diferentes formaciones. El sábado pasado, Unión-Newell's jugaron dos partidos de 65 minutos, algo que seguramente se repetirá el sábado que viene en el 15 de Abril ante Rosario Central.

En cuanto a la formación, habrá que ver el desarrollo del trabajo de la semana pero es posible que Azconzábal siga probado con algo parecido a lo que puso en el Parque. ¿Qué podrá cambiar?, seguramente la inclusión de Nery Leyes como volante central, en reemplazo de Assis y algún otro retoque que el técnico quiera experimentar, aunque la imagen que dejó el equipo ante los rosarinos fue aceptable y posiblemente busque intensificar la idea a partir de esos nombres.

Mientras tanto, la dirigencia y el secretario deportivo están detrás del marcador central que pueda jugar de lateral por izquierda que les pidió el técnico. No trascendieron nombres, pero se dice que el jugador estaría "al caer". Y si no se puede traer uno del estilo de Corvalán (porque puede jugar en los dos puestos), la variable de ajuste será el propio capitán rojiblanco, en el sentido de que si viene un "3", definitivamente se lo pondrá a Corvalán de segundo central y si viene un "6" y se gana un puesto, Corvalán podrá jugar en su posición natural de lateral por izquierda.

De todos modos, surgió otra posibilidad y es la de buscar un volante central. En tal sentido, empezó a sonar el nombre de Ezequiel Cirigliano, de 28 años, surgido en River y que actualmente juega en el Zacatepec de la segunda categoría del fútbol mexicano.

Cirigliano no es un jugador desconocido para Azconzábal, pues lo dirigió hace cuatro años cuando el Vasco estuvo al frente del plantel de Atlético Tucumán.

Volviendo al aspecto futbolístico, luego del partido del sábado pasado, Azconzábal dijo que era "relativo" cualquier análisis e hizo hincapié en el aspecto protocolar. Es decir, lo tomó como una prueba que fue más allá de lo que pudo haberle dejado como saldo el desarrollo de los partidos. De todos modos, alguna conclusión útil habrá sacado de un equipo que indudablemente está en formación, que tiene muchos aspectos diferentes al que este plantel se había acostumbrado con Madelón y que deberá madurar la idea.

Como se dijo en su momento, entre los "nuevos" (Vera, Zenón, el mismo Cecchini que tuvo escasísimas chances con Madelón, lo propio Cañete y, además, Márquez), sumado a los "viejos" que tuvieron en todos los casos varios cambios de posición (Blasi pasó a la zaga, Corvalán también, Cañete bajó para jugar en el medio, Cabrera subió para ir como extremo y Troyansky se estacionó como delantero por izquierda), no son pocas las modificaciones tácticas, posicionales, a lo que se debe sumar la intención de no esperar y jugar un poco más arriba, algo que con Madelón se hizo en algún momento pero no tanto en la última temporada.

A priori y sacando el arco (Moyano es número puesto y bien merecido lo tiene), la zona en la que parece que el técnico ha definido nombres y funciones, es la delantera. Allí, los tres que puso el sábado pasado en la mañana rosarina, posiblemente sean los que se mantengan como titulares.