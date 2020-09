https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Técnico Universitario, el club que denunció al arquero en el TAS, confirmó que fue citado por la Conmebol como "Testigo Obligatorio" a favor de los sabaleros. "A nosotros nadie nos comunicó nada desde el 31 de mayo que hicimos el descargo por el reclamo de Colón y acabamos de enviar una carta a la Unidad Disciplinaria para que ponga claridad a todo ésto", explican los abogados del campeón de la Sudamericana.

Surge todo por un informe de Diario EL Litoral del tema Pinos Independiente del Valle pide a la Conmebol que "aclare" lo de Colón

Un nuevo capítulo polémico se escribió ayer en esta múltiple disputa, con distintos actores y en distintos ámbitos, por el ruidoso caso del ecuatoriano Jorge Vladimir Pinos, que es denunciado por Técnico Universitario en el TAS de Suiza por armar un "Pase Puente" y por Colón en la Conmebol por "Fraude Deportivo". Luego de una entrevista e investigación periodística del Diario El Litoral, el mismo Club Independiente del Valle adjuntó la publicación del diario de Santa Fe y le pidió mediante nota a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol que "actúe de inmediato y ponga claridad, porque el tema se les está yendo de las manos". A todas luces, una reacción poco entendible: creer que Pinos será condenado o salvado será terreno del TAS y Conmebol; nunca de un medio de prensa por más importante que el mismo resulte.



¿Qué genera el enojo de Independiente del Valle?. Enterarse por un medio (El Litoral) que el club Técnico Universitario se integra como "Testigo Obligatorio" en el Caso Colón en Conmebol y que, además, puede sumar pruebas y documentos antes de la dos figuras que faltan para cerrar este tema en la sede de Luque: 1) La Audiencia de Partes; 2) El pase a fallo final.

"A nosotros este señor Freire ya nos cansó de tantas mentiras, no le pensamos responder nada más. Que se haga cargo de las cosas que dijo en ese reportaje con ustedes. Nosotros, además del comunicado para la opinión pública aquí en Ecuador, acabamos de enviar un escrito a la propia Unidad Disciplinaria de la Conmebol para que ellos corten todo ésto y aclaren (?). No puede ser que este señor diga que suma a la causa como testigo único y obligatorio en el caso Colón cuando a nosotros nadie nos informó de nada. Es más, el último contacto de Independiente del Valle fue el 31 de mayo, cuando respondimos las acusaciones del club argentino. No puede ser que ésto se maneje en las redes sociales y la prensa (?). Se tiene que involucrar Conmebol y cortar todo de una porque se les está yendo de las manos", explicaron desde el mismo Independiente del Valle a El Litoral, luego del comunicado de prensa y la nota mencionada a la Conmebol.

En un juego de ida y vueltas, con mucho cruce mediático luego de la Audiencia en el TAS, las dos partes en litigio dijeron lo suyo y El Litoral lo reflejó: para Javier Freire, abogado del denunciante Técnico Universitario, el propio Pinos dudó en varias respuestas y quedó "muy complicado"; para Andrés Holguín, abogado de Independiente del Valle, lo de Pinos fue "espectacular" y respondió todo.

Está más que claro que si las dos partes llegaron hasta el TAS, pagando miles de euros para el reclamo y contratando abogados internacionales, es porque las posturas están radicalmente enfrentadas. A esta altura, camino al 21 de noviembre (fecha tope para que el TAS emita su fallo), parece una guerra sin tregua. Y esto es algo que Colón mira, sin dudas, de manera expectante.

No hay que ser "mago" para adivinar que si Pinos es condenado en el TAS, las chances de Colón crecen en Conmebol; del mismo modo que se debilitan, a priori, si Pinos es desvinculado de cualquier tipo de irregularidad en su pase.

Lo que no se entiende o descoloca es el nerviosismo de los pasos que dio ayer Independiente del Valle: primero comunicado de prensa en su país y luego nota a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. Como si "se hubieran sacado" por las declaraciones de Freire, el abogado de Técnico Universitario, que reflejó El Litoral y cuyo audio completo en Radio GOL está subido en la página web www.ellitoral.com. A esta altura, si algo no sorprende, es que este llamado "Caso Pinos" fue mediatizado desde el mismo inicio y ya lleva casi un año. Es por eso que sorprenderse por una declaración más o una declaración menos de Freire, a esta altura, no debiera generar tanto efecto en el satélite de Independiente del Valle. Y, muchos menos, provocar nervios o reacciones como las de las últimas horas, sabiendo que el conflicto no teminará hasta que TAS y/o Conmebol fallen.

Incluso, a la hora de acumular paciencia y seguir culebrones legales/administrativos/deportivos, hay que decir que el mismo presidente del Club Atlético Colón (José Néstor Vignatti), ratificó que "el club seguirá este caso hasta las últimas consecuencias". ¿Qué significa esta frase de Vignatti?: que si Colón recibe otro "no" de la Conmebol, tiene el camino abierto para ir al TAS de Suiza.

¿Por qué tantos "nervios" desde Ecuador?

Algunos abogados que litigaron en el TAS y en la Conmebol en casos similares fueron consultados por El Litoral en cuanto a esta reacción poco entendible de Independiente del Valle de emitir un extenso comunicado en Ecuador y luego enviar una nota a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol pidiendo que "aclare" la figura de testigo obligatorio del Club Técnico Universitario a favor de Colón en el caso Pinos.



"La Conmebol ya rechazó el primer reclamo de Colón el año pasado y ahora aceptó el segundo reclamo en el Comité de Apelaciones; sería la segunda y última instancia que le queda en Sudamérica para protestar. Antes de pasar a fallo, el Dr. Hilbert exige una herramienta que es válida y se llama Audiencia de Partes; algo que Colón pidió y la Conmebol le dijo que sí. Entonces, Colón ofrece sumar a Técnico Universitario, club que denuncia a Pinos en el TAS, como testigo.



Conmebol le dice sí y cita a club Técnico Universitario a una Audiencia que ni siquiera tiene fecha. No tiene porqué notificar de ésto a Independiente del Valle el Comité de Apelaciones, porque está reuniendo pruebas de la parte que acusa o denuncia", comentaron a El Litoral los letrados consultados. "No es que no le pueden avisar a Independiente del Valle...es que no deben directamente, porque es parte de la estrategia de una de las partes; en este caso Colón de Santa Fe", explicaron.