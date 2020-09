https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.09.2020

12:53

La protesta será por tiempo indeterminado en rechazo a los protocolos dispuestos por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y convocó a productores de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis y San Juan.

Protesta Productores realizan un bloqueo total en San Luis en rechazo a las restricciones para circular

Eliana Moratiel / emoratiel@ellitoral.com



Hoy martes a partir del mediodía, productores autoconvocados de las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, San Luis y San Juan bloquean todas las rutas de ingreso a la provincia para reclamar un protocolo más flexible para ingresar a la provincia puntana.

“Protestamos por el hartazgo de no poder ingresar a las propiedades. Se está complicando el tema de la parición de las vacas, también estamos a las puertas de una nueva siembra y no podemos entrar. Queremos un protocolo accesible y fácil de implementar”, relató David Tonello, productor cordobés que alquila un campo en Saladillo, San Luis.

“Todos los damnificados, ciudadanos comunes, médicos, transportistas y productores se pusieron de acuerdo para este modo de protesta para buscar una solución. Va a ser de manera indefinida hasta que se encuentre una respuesta razonable. Pedimos la libre circulación que está amparada por la Constitución Nacional”, reclamó.

Flyer con el que se convocó a la manifestaciòn en redes sociales.

Tonello explicó que el protocolo actual se basa en mandar un mail, si no está bien hecho, o le faltó un dato hay que volverlo a hacer. “Cuando nos queremos acordar pasaron 10 días. Después nos habilitan a entrar tenemos que hacer el PCR, se van dos días más y después recién podemos ingresar por 14 horas o hacer la cuarentena en el campo”. “No podemos estar a la merced de un funcionario que porque considere que el mail no está bien redactado, no nos dejen entrar”, agregó.

El productor insistió en que ahora resulta imposible la atención de los animales, de la siembra, del pasto, y también la alimentaria y sanitaria. “La producción no se puede llevar delante de esta manera y necesitamos respuestas urgentes. Estamos atravesando una sequía feroz y no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo”.