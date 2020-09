https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.09.2020 - Última actualización - 13:39

13:32

Cepo cambiario

Los empleados de empresas que reciben ATP no podrán comprar dólares

Los empleados de las empresas que reciban el programa estatal de ayuda para pagar salarios (ATP) no podrán comprar su cupo mensual de US$ 200. Así lo confirmaron voceros del Banco Central.

Crédito: Xinhua/Martín Zabala



Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Cepo cambiario Los empleados de empresas que reciben ATP no podrán comprar dólares Los empleados de las empresas que reciban el programa estatal de ayuda para pagar salarios (ATP) no podrán comprar su cupo mensual de US$ 200. Así lo confirmaron voceros del Banco Central.

La razón es que el aporte de Anses para "completar" el salario de esa persona se considera ayuda social, por lo tanto, ese empleado quedaría alcanzado por la comunicación "A" 7105, que lo excluye del mercado único y libre de cambios (MULC). Lo mismo sucede con beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Asignación Universal por Hijo. Voceros de la autoridad monetaria señalaron que si una persona aparece en registros de Anses como receptor del salario complementario por el ATP, queda excluida del MULC. En la dirección web http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/ cualquier persona física o jurídica puede consultar si es beneficiario de un plan social. A mediados de septiembre, el Central ajustó el cepo cambiario y excluyó a los beneficiarios de planes sociales de la compra del cupo de US$ 200 mensuales. La comunicación "A" 7105 dispuso que no pueden adquirir moneda extranjera quienes perciben planes caracterizados como de ayuda social, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tenés que leer Dólar hoy: el oficial se vendía por encima de los 80 pesos Cabe aclarar que esta no es la única traba para acceder al MULC: tampoco pueden comprar dólar oficial quienes congelaron las cuotas de sus créditos UVA o prendarios, o quienes solicitaron un préstamo para monotributistas a tasa cero o al 24% en el caso de las pymes. La semana pasada, además, el Central dispuso un 35% de retención a cuenta de Ganancias o Bienes Personales que se suma al 30% de impuesto PAIS al momento de comprar dólar "ahorro". Esta semana, con el debut de la compra de divisas por home banking, el valor de ese tipo de cambio ya superaba los $ 132. Asimismo, y por las nuevas restricciones, los gastos en dólares pagados con tarjeta de débito o crédito, que antes no interferían con el cupo, ahora son descontados de ese monto, por lo que al momento de adquirir dólares, una persona que haya realizado gastos de este tipo se encontrará con que podrá comprar menos cantidad. Además, si por esas compras se exceden los US$ 200, son descontados del cupo de los meses siguientes. En julio pasado, 3,9 millones de personas hicieron uso de su cupo de US$ 200, y en agosto, fueron casi 4 millones. Con estas limitaciones, se espera que, con la renovación de la compra en los primeros días de octubre, el número caiga sustancialmente.

Temas: