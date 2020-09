https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.09.2020

16:27

El acto se realizó en la ex Sociedad Rural de Rosario

Jatón participó junto al Presidente del lanzamiento del Plan Detectar Federal

El intendente de Santa Fe estuvo invitado al acto realizado en el predio de la Ex Sociedad Rural. Desde allí se presentó la expansión a las provincias de los testeos rápidos para detectar casos de COVID positivos.

El intendente Emilio Jatón participó este mediodía de la puesta en marcha del Plan Detectar Federal realizado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en conjunto con el gobernador Omar Perotti. El acto tuvo lugar en la ex Sociedad Rural de Rosario. También estaban el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; la vicegobernadora Alejandra Rodenas; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin; entre otras autoridades invitadas. Luego del acto, el intendente santafesino indicó que hoy se lanzó el Plan Detectar Federal y en la ciudad de Santa Fe ya estuvo por estos días en dos barrios haciendo los test. “Lo que logramos, luego de charlas con el presidente, es que en nuestra ciudad se extienda el operativo a distintos lugares, haciendo un cronograma con las autoridades nacionales”, indicó Jatón. Tenés que leer En Rosario, Alberto Fernández lanza el Plan DetectAR federal “Para nosotros es muy importante el Detectar porque de esa manera vamos a ir en búsqueda de las personas que tienen la enfermedad para poder aislarlos. En muy pocos minutos se tiene el resultado y salimos del Cemafé como único lugar para hisopados”, agregó. El intendente sostuvo que Fernández anticipó que visitará esta capital y mencionó que mantuvo un diálogo con el mandatario nacional sobre otros temas que tienen que ver con la urbanización de la ciudad de Santa Fe y con proyectos de obras necesarias para los próximos años. “Él dijo que las iba a considerar y nos abrió un canal de diálogo directo”, aseguró Jatón. “Nueva realidad” Durante el acto, el presidente dijo que “cuando todo esto empezó nos preocupamos mucho por el AMBA, y nos ocupamos para que el resto del país se prepare”. Y luego señaló que “a diferencia de lo que pasaba hace dos meses, hoy el 65% de los casos ocurren en el interior del país, y el AMBA quedó reducido al 35%. Eso es lo que nos lleva a prestar atención a una nueva realidad y es que el contagio llegó al interior. Ciudades como Santa Fe no presentaba casos y hoy los enfrenta”, indicó Fernández. Y agregó que el Detectar Federal permite otra forma de testear y conocer en el acto quién está infectado y quién no. “Esto nos permite multiplicar por tres la capacidad de testeo, y vamos a lograr llegar a alrededor de 100 mil test diarios en Argentina. Esto nos llevará tranquilidad porque nos permitirá ver quién se ha contagiado, y aislarlo para que no contagie a otros”. Por su parte, el gobernador Perotti dijo que “nos toca enfrentar el desafío más importante de la historia moderna; este virus que ha mostrado letalidad y ha sido implacable”. Y en otra parte del discurso indicó que “el Detectar juega directamente en la detección precoz y el empezar un tratamiento lo antes posible para que no llegue a donde no queremos”. Operativo Según se informó, el operativo Detectar es una estrategia a nivel nacional de seguimiento de contactos estrechos con búsqueda activa de casos sospechosos para facilitar el diagnóstico oportuno, garantizar el aislamiento, atención y disminuir la transmisión. Se implementan testeos rápidos que permiten tener los resultados en minutos. En la capital provincial, el camión nacional que realiza el Detectar estuvo ubicado este lunes en el barrio Centenario, mientras que este martes se emplazó en el Centro de Salud provincial del barrio Nueva Pompeya. En ambas oportunidades, se visitaron todos los hogares para conocer la situación de cada integrante, en caso de que haya personas sintomáticas se las lleva al centro de salud donde son hisopados, una vez que se les realice la ficha epidemiológica.