Thiago Alcántara dio positivo en coronavirus

El volante español Thiago Alcántara, una de las figuras del Liverpool de Inglaterra, dio positivo en un test de coronavirus, confirmó este martes la institución.

"El centrocampista del Liverpool Thiago Alcántara dio positivo por COVID-19 y actualmente se está autoaislando de acuerdo con las pautas necesarias", señaló el Liverpool en su página web.

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.