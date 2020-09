https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La moral en tiempos del Covid-19

Por Elda Sotti de González

Bernard Williams en su Introducción a la Ética, dice: "La filosofía moral contemporánea ha encontrado una forma original de ser aburrida, que no es otra cosa que el no hablar de asuntos morales en absoluto". Algo de razón hay en estas palabras porque lo cierto es que de las cuestiones morales poco se dice. La moral nos recuerda que existen normas que intentan guiar la conducta humana, reglas alejadas de las obligaciones legales, productos de una época y de un contexto cultural determinado.

Hablemos someramente del pasado. Esclarecidos filósofos de la Antigüedad -entre ellos estoicos y peripatéticos- han defendido la adopción de una forma de vida de acuerdo con la virtud. Es más, entendían que la virtud es enseñable, que presupone un esfuerzo. Ya en la Modernidad, Descartes en su Discurso del Método se inclina por la acción solidaria, al expresar "…cada hombre está obligado, en cuanto le sea posible, a procurar el bien de los demás ya que verdaderamente quien a nadie es útil nada vale…". Y Kant va más allá, al proponer una regla moral universalmente válida: "Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal". Aquí la norma moral se presenta como un mandato. Son temas que desvelan dado que permanentemente surgen nuevos interrogantes y los distintos puntos de vista resultan de sumo interés, al generar debates y permitir el ejercicio del espíritu crítico.

La cultura es una creación que el hombre atesora, en la que prevalecen también, como ya se ha dicho, valores morales que señalan una línea de comportamiento. En la actualidad, al enfrentarnos con una diversidad cultural ciertos preceptos con intención de ser directrices, se difuminan. Y en este tiempo en el que más necesitamos unos de otros, muchas veces aflora el individualismo con acciones que suelen deshumanizar. Quizá el Covid-19 esté para recordarnos que tenemos deberes para con nosotros mismos y también para con nuestros semejantes.

Investigación sobre los principios de la moral es un libro escrito por el filósofo David Hume y publicado en 1751. En el Apéndice 3 de dicha obra, Hume da a entender que el interés común en algo induce a la sociedad a coordinar conductas sobre la base de ciertas normas. Y amplía su explicación con este ejemplo: "Así dos hombres tiran de los remos de una barca por convención común, por interés común, sin promesa ni contrato alguno". Digamos que los remeros -en este caso dos pero podrían ser más- actúan animados por ese empeño o afán común que deja a un lado el egoísmo y es impulsado más bien por profundos sentimientos de cooperación y justicia, en tanto, en esa interdependencia, todos salen beneficiados. La propuesta de Hume podría ser un buen ejemplo ya que en este momento azaroso, en el que urge evitar la propagación del temible Covid-19, tener en claro el sentido de reciprocidad sería elemental. No olvidemos que en esta circunstancia la protección mutua resulta decisiva y que la transgresión de normas -reiteradas públicamente- es una amenaza para la sociedad. Conviene insistir entonces sobre la necesidad de cooperar, de actuar con responsabilidad, de asumir actitudes que procuren el bien individual y público. Enfrentemos el desafío. No dejemos que la incertidumbre nos quite la energía. Sigamos "remando", si abandonamos se esfuma la esperanza de que el virus involucione y desaparezca de nuestras vidas.