https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.09.2020 - Última actualización - 17:17

17:16

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea Directa

Carnicería de confianza - ARIEL PACTAT

"Hace un par de días, pasé por una carnicería de Galicia casi Alberdi, como siempre, apurado. Hice una compra, y el carnicero que me atiende me dice el importe y le pagué, pensando que le entregaba lo justo. Me di vuelta y me fui. A los segundos, escucho que me llama y me dice: me diste de más y me devolvió 4 billetes de $ 1.000, que sin darme cuenta iban con los de $ 100, con los que le había abonado. Realmente, son gestos que deben destacarse (aunque sea lo que corresponde hacer), pero en la forma en que vivimos, es oportuno resaltarlo. No sé si tiene nombre la carnicería, pero debería llamarse 'De mi confianza' ".

Coparticipación para Santa Fe - UN SANTAFESINO

"Tal vez lo que vaya a expresar para alguno no sea relevante, pero sirve para establecer una comparación que se me hace injusta. Hace pocos días el intendente de la ciudad de Buenos Aires, allá le dicen el Jefe de gobierno de la ciudad, despotricaba porque le habían sacado un punto de los tres y pico que le había dado Mauricio Macri en su gobierno. Ahora, ¿cuánto representa ese punto desde el punto de vista económico? ¿Cuánto recibe la ciudad de Buenos Aires, por ser la capital del país? ¿Y cuánto debería recibir la Intendencia de Santa Fe, para que sea la intendencia de Santa Fe? Es injusto. El actual jefe de gobierno de la ciudad nuestra, el intendente Emilio Jatón, hace malabares para hacer algo con una intendencia con las arcas vacías. Sin embargo como siempre, los que viven en la ciudad de Buenos Aires han hecho obras y más obras gracias al aporte de todo un país. ¿No les parece que es una gran injusticia?".

El perdón de Dios - ESTEBAN

"Leí en un diario un comentario de una lectora que traslucía detrás de sus palabras una gran desazón y desilusión por el país. Decía por ejemplo que nos deberíamos ir todos de la Argentina y cosas así. Consideraba que todos los políticos son iguales y que no se puede confiar en nadie. Realmente fue un comentario muy duro y se notaba la angustia de esa persona. Y yo me permití pensar sobre un versículo bíblico que dice: Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también inmediatamente pensé en nuestro pueblo argentino en lo lejos que está de Dios, de su paz, de sus mandamientos, de sus indicaciones para vivir una vida honesta, sincera y transparente. No cabe dudas: el ser humano es totalmente imperfecto, cargado de egoísmo, orgullo y soberbia, y todo eso se traduce en sus actos. Tal vez si nuestro pueblo se humillara y buscara el perdón de Dios y dejáramos que Él guíe nuestros destinos, conforme a nuestra decisión interior de seguirlo y ser realmente honestos, entonces nuestro país seguramente sería otro".

Un año de crisis - RAMÓN CASTRO

"Este no es un año común, así que los gremios tienen que conformarse, porque hay gente que de verdad necesita ayuda, porque siguen pagando alquiler e impuestos y no les está ingresando ningún dinero. Lo que no se entiende es por qué los políticos no se realizan, aunque sea momentáneamente, una quita en los sueldos (legisladores y jueces) a los que nosotros les estamos pagando fabulosos sueldos en un año de crisis".

Situación insostenible - MARI DE Bº MAYORAZ

"¡Es una vergüenza lo que está pasando! Uno quiere sacar turno en Anses, en la EPE para ir a pagar o para hacer un convenio de pago y no atienden. Están ganando la plata estando sentados sin hacer nada. Yo no sé qué piensa hacer el gobierno. No podemos seguir de esta manera, e indefinidamente. Después si uno no paga, viene la chorrera de cuentas... Tampoco atienden los médicos... ¿Qué quieren, que la gente se muera sin atención? Hay mucha gente que está trabajando, con los protocolos, ¿por qué ellos no pueden, Anses, EPE, el API? También necesito ir a Pami, tampoco me atienden. Insisto: es insostenible esta situación. Otra cosa: para ir al Panteón Guadalupe (por el que pagamos un dineral) hay que dar toda la vuelta para poder ingresar. Los portones están cerrados. Hablé a la administración del panteón y me dicen que la Municipalidad y la respectiva directora son quienes dan la orden de no abrir. Yo quisiera comunicarme con la directora. Estoy enferma, no puedo caminar, y hace mucho que no puedo ir a la tumba de mi hijo".