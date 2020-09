El Estado se queda con 60,2% de la renta agrícola en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el promedio para la producción de soja, maíz, trigo y girasol. En la provincia, los rindes y el menor flete mejoran un indicador que promedia 62% si se suman Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y La Pampa.

De cada $ 100 de renta agrícola por hectárea en la provincia, $ 62,3 se los llevan los impuestos nacionales y santafesinos, más las tasas municipales. Según el Índice FADA -mide la Participación del Estado en la renta agrícola- en septiembre el promedio nacional fue de $ 62 para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

David Miazzo, Nicolle Pisani Claro, Natalia Ariño son responsables del informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, la participación del Estado en sus distintos estamentos sobre la soja santafesina es del 64,6 %. Los indicadores alcanzan 48,8 % para el maíz, 54,6 % para el trigo y 56 % en el caso del girasol.



La medición de septiembre de 2020 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 62,0% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol a nivel nacional.



“Es decir, que de cada $ 100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $ 62 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 62,0%, la participación del Estado en soja es del 66,6%, maíz 52,9%, trigo 57,2% y girasol 56,3%”.



Señala el informe que “el índice de septiembre es 6 puntos porcentuales más bajo que el de junio, donde la mejora de precios de los cuatro granos explica gran parte de la mejora. A esto también se suma la mejora del tipo de cambio oficial.



“El 62,0% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 62,6% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios”.



Mucha carga, poco reparto



El informe Fasa reporta que “los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, explican el 31,6% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y el IVA.



“Las provincias -añade- reciben parte de este 31,6% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos. En el Índice FADA nacional se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 5,1% de los impuestos totales”.



Añade que “los impuestos municipales explican el 0,6% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales”.



No coparticipables



Con respecto a septiembre de 2019, “los impuestos nacionales no coparticipables incrementaron su participación, pasando del 55,7% al 62,6%, mientras que todo el resto cayó en participación. Este cambio en la composición es resultado del incremento de los derechos de exportación (DEX), que son un impuesto no coparticipable, que al mismo tiempo reduce un impuesto coparticipable como es el impuesto a las ganancias”.

$ 33.602 es el costo promedio por hectárea (semillas, labores fertilizantes, administración y flete) en Santa Fe

$ 10.882 es el valor de arrendamiento promedio de la hectárea en la provincia.

$ 34.442 es lo que se lleva Nación entre retenciones e impuestos promediando 4 cultivos.

$ 1.152 es lo que se tributa por hectárea promedio en impuestos provinciales

$ 302 es el costo de las tasas municipales

$ 12.825 es lo que le queda al productor en el bolsillo, si el clima lo acompaña.



No hay menos liquidación



“La venta por parte del productor es similar a la del año pasado”, advirtió David MIazzo, economista en jefe de Fada, cuando se le consultó sobre las intenciones del gobierno nacional de “incentivar” las ventas de granos guardados en silos y bolsas.



“En caso de soja, se comercializó 65% a esta altura el año pasado, y ahora llevamos 64,5%”, explicó el especialista. Recordó que ese grano “termina de entrar en mayo” pero aclaró que, como se industrializa el 90 %, la venta al exterior se desestacionaliza”.



Tras ratificar que el productor viene liquidando sus cosechas “a ritmo normal”, advirtió que la idea de un bono en pesos sería en todo caso para “anticipar” campañas por venir, pero resultaría poco atractiva para el productor que “va liquidando” en las medidas de sus necesidades.



“Suponiendo que no se esté liquidando y el productor se guarde la cosecha, lo que no sale hoy, sale en dos o tres meses. Los granos no se quedan 5 años en bolsas; pierden valor”, concluyó.