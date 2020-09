https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Primera C

Clemente Rodríguez es nuevo jugador de Deportivo Merlo

El ex Colón rompió el arreglo de palabra que había efectuado con Ciclón de Tarija, de Bolivia, y resolvió aceptar la propuesta que le formularon desde la institución del Oeste del Gran Buenos Aires, con la que firmó contrato hasta junio del 2021.

