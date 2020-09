Este martes, el viento Zonda de la precordillera descendió al llano con fuertes ráfagas que se comenzaron a sentir en el Gran Mendoza.

De esta manera, la temperatura aumentó y ya es cercana a los 30 grados centígrados. La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza señaló que continúa el alerta por viento Zonda en el llano durante la tarde.

Además, señala que estará inestable en alta montaña y que la temperatura máxima será de 30º. Mientras, se prevé que el miércoles por la tarde se normalicen las condiciones climáticas por el ingreso de un frente frío.

En tanto, los usuarios de Twitter aprovecharon la ocasión para publicar los clásicos memes sobre el viento "dulce":

Me puse con el jardín del patio y vino el Zonda. pic.twitter.com/qMbE7w4Xye

Me: Bueno tengo gripe y una reacción alérgica a la vez. Nada puede hacer que me sienta peor.

Zonda: *aparece*

Me: pic.twitter.com/vHIny1V8Gd